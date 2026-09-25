Бізнес зможе лобіювати свої інтереси через ЄБА: як працюватиме новий механізм

Європейська Бізнес Асоціація запровадила механізм, який дозволяє компаніям-членам представляти свої інтереси перед органами державної влади через асоціацію без окремої реєстрації як суб’єктів лобіювання.

Як пише Dilo, про це повідомила пресслужба Асоціації.

Формат розроблений відповідно до нового законодавства про лобіювання.

За опитуванням ЄБА серед GR-фахівців, на початку 2026 року 71% респондентів не були зареєстровані в Реєстрі прозорості НАЗК як суб’єкти лобіювання. Водночас 56% вважали, що закон про лобіювання може поширюватися на діяльність їхніх компаній.

Як працюватиме механізм

Представник компанії зможе на підставі договору-доручення здійснювати лобіювання від імені ЄБА в межах погоджених позицій відповідного комітету. Організаційні питання, дотримання вимог законодавства та звітність забезпечуватиме асоціація.

Для участі компанія має:

бути членом ЄБА;

входити до Комітету з лобіювання та прозорих політик;

бути учасником щонайменше одного галузевого комітету та/або входити до керівництва відкритого комітету.

Асоціація також бере на себе:

оформлення документів;

подання обов’язкової звітності;

взаємодію з НАЗК;

юридичну та методологічну підтримку.

"Таким чином, компанія може безпосередньо долучатися до роботи над питаннями, важливими для їхнього бізнесу, використовуючи інфраструктуру та експертизу Асоціації", — йдеться у повідомленні і зазначається, що Європейська Бізнес Асоціація зареєструвалася в Реєстрі прозорості НАЗК у перший день його роботи.

Раніше повідомлялося. що ЄБА та представники професійної спільноти виступають за впровадження кращих міжнародних практик і формування відкритого діалогу між бізнесом і державою, але не підтримують запровадження професійного стандарту "лобіст".