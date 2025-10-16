Бизнес сохранил положительные оценки деловой активности на фоне умеренного усиления инфляционных и курсовых ожиданий

В ІІІ квартале 2025 года украинские предприятия сохранили положительные оценки развития деловой активности в течение следующих 12 месяцев. По результатам опроса руководителей компаний, бизнес ожидает роста объемов производства товаров и услуг, а также развития собственных предприятий, несмотря на умеренное усиление инфляционных и курсовых ожиданий.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Национального банка.

Индекс деловых ожиданий (ИДО) составил 102,5% по сравнению со 103,1% во ІІ квартале 2025 года.

Оптимистические оценки сохранялись по объемам реализации продукции, инвестициям в машины, оборудованию и инвентарю, а также финансово-экономическому состоянию предприятий. Оживление деловой активности ожидали предприятия 15 областей и большинства видов деятельности, тогда как оценки по поводу будущего количества работников оставались сдержанными.

Основные факторы воздействия

Военные действия и их последствия остаются доминирующим фактором, ограничивающим производство. Влияние нехватки квалифицированных работников остается значительным, а курсовой фактор постепенно ослабевает.

Ожидание по макроэкономической ситуации

Увеличение объема производства прогнозируют респонденты из 12 областей и большинства видов экономической деятельности. Самые высокие ожидания имеют предприятия энерго- и водоснабжения, крупные компании и осуществляющие только экспортные операции.

Инфляционные ожидания выросли до 11,4% по сравнению с 10,9% в предыдущем квартале, а доля респондентов, ожидающих инфляцию более 15%, увеличилась до 22%. Курсовые ожидания усилились до 44,11 грн/доллар США, при этом 60,2% опрошенных прогнозируют курс свыше 43,50 грн/доллар.

Финансово-экономическое состояние предприятий

Текущее состояние бизнеса оставалось отрицательным: баланс ответов составил минус 4,5% по сравнению с минус 5,3% во ІІ квартале. В то же время положительные ожидания по состоянию предприятий в последующие 12 месяцев составили 1,7% против 2,4% во ІІ квартале.

Самые оптимистичные прогнозы у предприятий энерго- и водоснабжения, перерабатывающей промышленности и сельского хозяйства.

Объемы реализации и инвестиции

Предприятия ожидают увеличения объемов реализации продукции как на внутреннем, так и на внешнем рынках, в частности, в перерабатывающей промышленности, энерго- и водоснабжении и сельском хозяйстве.

Инвестиционные расходы на машины и оборудование прогнозируются более медленными темпами, баланс ответов составил 4,3%, тогда как инвестиции в строительные работы остаются на нулевом уровне.

Ожидания привлечения иностранных инвестиций выросли до 18,7% против 14,3% во II квартале, а доля компаний, планирующих привлекать такие средства, выросла до 23,3%.

Работники и кредиты

Оценки количества работников остаются сдержанными, баланс ответов составил минус 4,4%. Положительные ожидания наблюдаются только в сельском хозяйстве. Планирование привлечения кредитов несколько снизилось – 33,3% компаний по сравнению с 33,9% во ІІ квартале.

Предпочтение отдается кредитам в национальной валюте (78,8%). Основными препятствиями кредитования остаются высокие ставки (47,7%) и чрезмерные требования к залогу (29,9%).

Бизнес в ІІІ квартале 2025 года демонстрирует устойчивый оптимизм развития собственных предприятий и общей деловой активности, несмотря на рост инфляционных ожиданий, умеренное усиление курсовых рисков и последствия военных действий.

Добавим, что во втором квартале бизнес сохранял положительные ожидания по экономическому росту на ближайшие 12 месяцев.