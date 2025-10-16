Бізнес зберіг позитивні оцінки ділової активності на тлі помірного посилення інфляційних та курсових очікувань

У ІІІ кварталі 2025 року українські підприємства зберегли позитивні оцінки щодо розвитку ділової активності протягом наступних 12 місяців. За результатами опитування керівників компаній, бізнес очікує на зростання обсягів виробництва товарів та послуг, а також розвитку власних підприємств, попри помірне посилення інфляційних та курсових очікувань.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Національного банку.

Індекс ділових очікувань (ІДО) становив 102,5% порівняно з 103,1% у ІІ кварталі 2025 року.

Оптимістичні оцінки зберігалися щодо обсягів реалізації продукції, інвестицій у машини, обладнання та інвентар, а також фінансово-економічного стану підприємств. Пожвавлення ділової активності очікували підприємства 15 областей та більшості видів діяльності, тоді як оцінки щодо майбутньої кількості працівників залишалися стриманими.

Основні фактори впливу

Воєнні дії та їхні наслідки залишаються домінуючим чинником, що обмежує виробництво. Вплив браку кваліфікованих працівників залишається значним, а курсовий чинник поступово слабшає.

Очікування щодо макроекономічної ситуації

Збільшення обсягу виробництва прогнозують респонденти з 12 областей та більшості видів економічної діяльності. Найвищі очікування мають підприємства енерго- та водопостачання, великі компанії та ті, що здійснюють лише експортні операції.

Інфляційні очікування зросли до 11,4% порівняно з 10,9% у попередньому кварталі, а частка респондентів, які очікують інфляцію понад 15%, збільшилася до 22%. Курсові очікування посилилися до 44,11 грн/долар США, при цьому 60,2% опитаних прогнозують курс понад 43,50 грн/долар.

Фінансово-економічний стан підприємств

Поточний стан бізнесу залишався негативним: баланс відповідей становив мінус 4,5% порівняно з мінус 5,3% у ІІ кварталі. Водночас позитивні очікування щодо стану підприємств у наступні 12 місяців склали 1,7% проти 2,4% у ІІ кварталі.

Найоптимістичніші прогнози мають підприємства енерго- та водопостачання, переробної промисловості та сільського господарства.

Обсяги реалізації та інвестиції

Підприємства очікують збільшення обсягів реалізації продукції як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках, зокрема у переробній промисловості, енерго- та водопостачанні та сільському господарстві.

Інвестиційні видатки на машини та обладнання прогнозуються повільнішими темпами, баланс відповідей становив 4,3%, тоді як інвестиції у будівельні роботи залишаються на нульовому рівні.

Очікування щодо залучення іноземних інвестицій зросли до 18,7% проти 14,3% у ІІ кварталі, а частка компаній, які планують залучати такі кошти, зросла до 23,3%.

Працівники та кредити

Оцінки щодо кількості працівників залишаються стриманими, баланс відповідей становив мінус 4,4%. Позитивні очікування спостерігаються лише у сільському господарстві. Планування залучення кредитів дещо знизилося – 33,3% компаній порівняно з 33,9% у ІІ кварталі.

Перевага надається кредитам у національній валюті (78,8%). Основними перешкодами для кредитування залишаються високі ставки (47,7%) та надмірні вимоги до застави (29,9%).

Бізнес у ІІІ кварталі 2025 року демонструє стійкий оптимізм щодо розвитку власних підприємств та загальної ділової активності, незважаючи на зростання інфляційних очікувань, помірне посилення курсових ризиків та наслідки воєнних дій.

Додамо, що у другому кварталі бізнес зберігав позитивні очікування щодо економічного зростання на найближчі 12 місяців.