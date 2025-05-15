Бизнес задолжал $21 миллиард по ранее полученным валютным кредитам — НБУ

По состоянию на начало апреля украинские предприятия имели по "старым" внешним кредитам основной долг в 14 млрд долларов и более 7 млрд долларов начисленных процентов, что в сумме составляет почти 21 млрд долларов.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на слова главы Национального банка Украины Андрея Пышного в блоге для Укринформа.

Он отметил, что действующие ограничения не позволяют бизнесу погашать "старые" кредиты, а только платить проценты при определенных условиях. В то же время резко ослабить это ограничение НБУ не может из-за риска стремительного роста спроса на валюту.

Похожая ситуация с оплатой за "старый" импорт, которая сейчас запрещена. Реальные потребности бизнеса в таких операциях в прошлом году составили 3,2 млрд. дол.

Чтобы решить эту проблему, на прошлой неделе НБУ запустил механизм стимулирующей валютной либерализации, позволяющий бизнесу проводить отдельные операции сверх установленных лимитов и ограничений в рамках "инвестиционного лимита".

"НБУ предоставил возможность бизнесу проводить отдельные операции сверх установленных лимитов и ограничений. При одном очень весомом условии — в пределах инвестиционного лимита. Этот лимит равен объему иностранных инвестиций в иностранной валюте, которые предприятия привлекут в свой уставный капитал из-за рубежа с 12 мая 2025 года", — пояснил Пышный.

Он подчеркнул, что это позволит бизнесу осуществлять важные платежи за импорт товаров, поставленных до 23 февраля 2021 года и внешние кредиты, полученные до 20 июня 2023 года, но только в пределах привлеченных в Украину средств.

Напомним, в 2024 году в банки, ликвидируемые Фондом гарантирования вкладов физических лиц, поступило 433,7 млн грн от погашения задолженности по реструктуризированным кредитам.