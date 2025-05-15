Бізнес заборгував $21 мільярд за раніше отриманими валютними кредитами - НБУ

Станом на початок квітня українські підприємства мали за "старими" зовнішніми кредитами основний борг у 14 млрд доларів та понад 7 млрд доларів нарахованих відсотків, що в сумі становить майже 21 млрд доларів.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на слова голови Національного банку України Андрія Пишного у блозі для Укрінформу.

Він зазначив, що чинні обмеження не дозволяють бізнесу погашати "старі" кредити, а лише сплачувати відсотки за певних умов. Водночас різко послабити це обмеження НБУ не може через ризик стрімкого зростання попиту на валюту.

Схожа ситуація з оплатою за "старий" імпорт, яка зараз заборонена. Реальні потреби бізнесу у таких операціях минулого року становили 3,2 млрд дол.

Щоб розв'язати цю проблему, минулого тижня НБУ запустив механізм стимулюючої валютної лібералізації, який дозволяє бізнесу проводити окремі операції понад встановлені ліміти та обмеження в межах "інвестиційного ліміту".

"НБУ надав змогу бізнесу проводити окремі операції понад встановлені ліміти та обмеження. За однієї дуже вагомої умови – у межах інвестиційного ліміту. Цей ліміт дорівнює обсягу іноземних інвестицій в іноземній валюті, які підприємства залучать у свій статутний капітал з-за кордону з 12 травня 2025", - пояснив Пишний.

Він наголосив, що це дасть змогу бізнесу здійснювати важливі платежі за імпорт товарів, що були поставлені до 23 лютого 2021 року та зовнішні кредити, отримані до 20 червня 2023 року, але лише в межах залучених в Україну коштів.

Нагадаємо, у 2024 році до банків, що ліквідуються Фондом гарантування вкладів фізичних осіб, надійшло 433,7 млн грн від погашення заборгованості за реструктуризованими кредитами.