Бизнесмен Мазепа попал в ДТП в Житомирской области: погиб пешеход

Дорожно-транспортное происшествие с участием основателя Concorde Capital Игоря Мазепы произошло 9 февраля около 19:30 на 204 километре автодороги Киев-Чоп, вблизи села Каменный Майдан Звягельского района.

Об этом пишет Delo.ua.

Как сообщила прессслужба Главного управления Национальной полиции в Житомирской области, на неосвещенном участке под колеса автомобиля Mercedes-Benz под управлением 49-летнего киевлянина попал 60-летний житель общины, переходивший дорогу.

В результате ДТП пешеход скончался по дороге в больницу.

Правоохранители уточняют, что водитель автомобиля был трезв.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.2 ст.286 УК Украины. (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами). Санкции статьи предусматривают от 3 до 8 лет лишения свободы.

Правоохранители не называют фамилии водителя, но также в Facebook бизнесмена Игоря Мазепы появился пост о том, что накануне, возвращаясь в Киев по Житомирской трассе, он попал в аварию "с участием третьего лица".

"С целью предупредить возможные инсинуации сообщаю, что не был уставший, не употреблял никаких запрещенных водителям веществ, что и подтвердила медицинская экспертиза на месте, и не нарушал никаких правил ПДД. Сотрудничаю со следствием", – написал бизнесмен.

Кто такой Игорь Мазепа

Игорь Мазепа начал карьеру инвестиционного банкира в 1997 году в российско-американской инвестиционной компании (ИК) Prospect Investments. Через три года Мазепу пригласили на работу в Foyil Securities New Europe на должность управляющего директора. В 2002 году он возглавил компанию МФК.

В сентябре 2004 года основал инвестиционную компанию Concorde Capital, предоставляющую полный спектр брокерских и инвестиционно-банковских услуг. Он является ее генеральным директором. В 2008 году был избран председателем биржевого совета ОАО "Украинская биржа".

В начале 2014 года являлся членом наблюдательного совета российского ПАО "Альфа-Банк". С августа 2014 года по 6 июля 2016 года Мазепа был членом Наблюдательного совета ПАО "Государственный экспортно-импортный банк Украины".

Бывший совладелец латвийского представительства ПриватБанка. Мазепа из-за оффшорной компании "Concorde Bermuda Ltd" (входившей в Concorde) владел 8,5 % банка. Этот банк, помимо прочего, занимался отмыванием средств украинского олигарха Сергея Курченко из близкого окружения Виктора Януковича, после бегства которого вошел в команду Петра Порошенко, где отвечал за сделки по покупке государственных активов. Одним из самых больших процессов перевода госактивов в собственность Порошенко с помощью Мазепы является приватизация "Укрспирта".

Также Мазепа был одним из ближайших соратников украинского олигарха Сергея Тигипко .

Мазепа подозревается в завладении 7 га земли возле Киевской ГЭС

Еще в январе 2024 года Игорь Мазепа был задержан во время прохождения украино-польской границы. 19 января бизнесмена отправили в СИЗО .

Дело связано с получением права на землю для строительства коттеджного городка премиум-класса Goodlife Park в Вышгородском районе в Киевской области.

Коттеджный городок премиум-класса Goodlife Park построен в 2013 году, его площадь составляет 40 га. Инфраструктура включает яхт-клуб, мини-гостиницу, ресторан, детский парк, спортивные площадки и фитнес-центр.

В Офисе генпрокурора напомнили, что в ноябре 2023 восьми участникам этой преступной организации было сообщено о подозрении в незаконном завладении землями Киевской ГЭС. Шесть из них находятся под стражей.

В Concorde Capital связали действия ведомства с позицией бизнесмена по поводу давления силовиков на бизнес.

21 января Мазепа вышел из СИЗО, заплатив 21 миллион гривен залога.