Бізнесмен Мазепа потрапив у ДТП на Житомирщині: загинув пішохід

Дорожньо-транспортна пригода за участю засновника Concorde Capital Ігоря Мазепи трапилася 9 лютого близько 19:30 на 204 кілометрі автодороги Київ–Чоп, поблизу села Кам’яний Майдан Звягельського району.

Про це пише Delo.ua.

Як повідомила пресслужба Головного управління Національної поліції в Житомирській області, на неосвітленій ділянці під колеса автомобіля Mercedes-Benz, яким керував 49-річний киянин, потрапив 60-річний мешканець громади, який переходив дорогу.

Внаслідок ДТП пішохід помер дорогою до лікарні.

Правоохоронці уточнюють, що водій автомобіля був тверезий.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.286 КК України. (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). Санкції статті передбачають від 3 до 8 років позбавлення волі.

Правоохоронці не називають прізвища водія, але також у Facebook бізнесмена Ігоря Мазепи з'явився пост про те, що напередодні, повертаючись до Києва Житомирською трасою, він потрапив у аварію "за участю третьої особи".

"З метою попередити можливі інсинуації повідомляю, що не був втомлений, не вживав жодних заборонених водіям речовин, що і підтвердила медична експертиза на місці, і не порушував жодних правил ПДР. Співпрацюю зі слідством", – написав бізнесмен.

Хто такий Ігор Мазепа

Ігор Мазепа розпочав кар'єру інвестиційного банкіра у 1997 році у російсько-американській інвестиційній компанії (ІК) Prospect Investments. Через три роки Мазепу запросили на роботу у Foyil Securities New Europe на посаду керуючого директора. У 2002 році він очолив компанію МФК.

У вересні 2004 року заснував інвестиційну компанію Concorde Capital що надає повний спектр брокерських та інвестиційно-банківських послуг. Він є її генеральним директором. 2008 року був обраний головою біржової ради ВАТ "Українська біржа".

На початку 2014 року був членом наглядової ради російського ПАТ "Альфа-Банк". З серпня 2014 до 6 липня 2016 Мазепа був членом Наглядової ради ПАТ "Державний експортно-імпортний банк України".

Колишній співвласник латвійського представництва Приватбанку. Мазепа через офшорну компанію "Concorde Bermuda Ltd" (що входила до Concorde) володів 8,5 % банку. Цей банк, окрім іншого, займався відмиванням коштів українського олігарха Сергія Курченка з близького оточення Віктора Януковича, після втечі якого увійшов до команди Петра Порошенка, де відповідав за угоди з купівлі державних активів. Одним з найбільших процесів переведення держактивів у власність Порошенка за допомогою Мазепи є приватизація "Укрспирту".

Також Мазепа був одним з найближчих соратників українського олігарха Сергія Тігіпка.

Мазепу підозрюють у заволодінні 7 га землі біля Київської ГЕС

Ще в січні 2024 року Ігоря Мазепу затримали під час проходження україно-польського кордону. 19 січня бізнесмена відправили в СІЗО.

Справа пов’язана із отриманням права на землю для будівництва котеджного містечка преміум-класу Goodlife Park у Вишгородському районі Київської області.

Котеджне містечко преміум-класу Goodlife Park побудоване у 2013 році, його площа складає 40 га. Інфраструктура включає яхт-клуб, міні-готель, ресторан, дитячий парк, спортивні майданчики та фітнес-центр.

В Офісі генпрокурора нагадали, що у листопаді 2023 року восьми учасникам цієї злочинної організації було повідомлено про підозру у незаконному заволодінні землями Київської ГЕС. Шестеро з них перебуває під вартою.

У Concorde Capital пов'язали дії відомства з позицією бізнесмена стосовно тиску силовиків на бізнес.

21 січня Мазепа вийшов із СІЗО, заплативши 21 мільйон гривень застави.