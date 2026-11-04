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Бизнесу, пострадавшему от обстрелов, будут платить больше: правительство обновило программу "Точка опоры"
Правительство обновило правила государственной программы "Точка опоры", согласно которой работодатели могут получить помощь на выплату зарплат работникам во время простоя. Максимальная сумма была увеличена с двух до трех минимальных зарплат — 31,6 тыс. грн на работника.
Как пишет Dilo, об этом сообщила Государственная служба занятости Украины.
Программа действует для предприятий, имущество которых было повреждено или разрушено в результате российской агрессии после 1 января 2026 года.
Как изменили размер пособия
Раньше максимальная выплата составляла две минимальные зарплаты, теперь три. Сумма будет рассчитываться с учетом средней зарплаты каждого работника. Дополнительно на эту сумму будут начисляться и платить ЕСВ.
Помощь предназначена для частичной компенсации зарплат работникам в период простоя или приостановки действия трудового договора.
Что изменилось в расчете зарплаты
При определении среднемесячного заработка больше не будут учитываться единовременные и отдельные дополнительные выплаты. В частности, материальная помощь, компенсации, суточные за командировки, оплату больничных и отпусков. Расчет будет базироваться на регулярном заработке работника.
Также правительство уточнило статус помощи: его будут относить в фонд оплаты труда и отражать в доходах работника как начисленную зарплату.
Если предприятие переедет на другое место, выплаты сможет продолжить центр занятости, который сначала назначил помощь.
Как подать заявку
Работодатель должен обратиться в центр занятости по месту осуществления хозяйственной деятельности в течение 90 дней после начала простоя или приостановления трудовых договоров. Заявления рассматриваются в течение 10 рабочих дней.
В настоящее время программой "Точка опоры" воспользовались 38 работодателей. Больше всего заявителей работают в сфере:
- снабжения электроэнергией — 40%;
- перерабатывающей промышленности – 25%;
- здравоохранению и оказании социальной помощи - 17%.
Напомним, в июле Кабинет министров освободил от государственных проверок недвижимое имущество предприятий, которое было уничтожено или повреждено в результате российских обстрелов. Решение должно ускорить возобновление бизнеса, позволив предприятиям сосредоточиться на восстановлении вместо прохождения контрольных процедур.