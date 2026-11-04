Бізнесу, який постраждав від обстрілів, платитимуть більше: уряд оновив програму "Точка опори"

Уряд оновив правила державної програми "Точка опори", за якою роботодавці можуть отримати допомогу на виплату зарплат працівникам під час простою. Максимальну суму збільшили з двох до трьох мінімальних зарплат — 31,6 тис. грн на працівника.

Як пише Dilo, про це повідомила Державна служба зайнятості України.

Програма діє для підприємств, майно яких було пошкоджене або зруйноване внаслідок російської агресії після 1 січня 2026 року.

Як змінили розмір допомоги

Раніше максимальна виплата становила дві мінімальні зарплати, тепер — три. Суму розраховуватимуть з урахуванням середньої зарплати кожного працівника. Додатково на цю суму нараховуватимуть і сплачуватимуть ЄСВ.

Допомога призначена для часткової компенсації зарплат працівникам у період простою або призупинення дії трудового договору.

Що змінилося в розрахунку зарплати

Під час визначення середньомісячного заробітку більше не враховуватимуть одноразові та окремі додаткові виплати. Зокрема, матеріальну допомогу, компенсації, добові за відрядження, оплату лікарняних і відпусток. Розрахунок базуватиметься на регулярному заробітку працівника.

Також уряд уточнив статус допомоги: її відноситимуть до фонду оплати праці та відображатимуть у доходах працівника як нараховану зарплату.

Якщо підприємство переїде в інше місце, виплати зможе продовжити центр зайнятості, який спочатку призначив допомогу.

Як подати заявку

Роботодавець має звернутися до центру зайнятості за місцем провадження господарської діяльності протягом 90 днів від початку простою або призупинення трудових договорів. Заяви розглядають упродовж 10 робочих днів.

Наразі програмою "Точка опори" скористалися 38 роботодавців. Найбільше заявників працюють у сфері:

постачання електроенергії — 40%;

переробній промисловості — 25%;

охороні здоров'я та наданні соціальної допомоги — 17%.

Нагадаємо, у липні Кабінет міністрів звільнив від державних перевірок нерухоме майно підприємств, яке було знищене або пошкоджене внаслідок російських обстрілів. Рішення має пришвидшити відновлення бізнесу, дозволивши підприємствам зосередитися на відбудові замість проходження контрольних процедур.