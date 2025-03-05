BlackRock покупает порты Панамского канала после давления администрации Трампа

Финансовая компания BlackRock договорилась о приобретении двух ключевых портов Панамского канала у гонконгского холдинга CK Hutchison.

Об этом пишет Financial Times.

Стоимость сделки составляет 22,8 миллиарда долларов, а ее ключевым движителем стало давление администрации президента США Дональда Трампа, требовавшей уменьшения китайского влияния на стратегический водный путь.

Что известно о соглашении

BlackRock вместе с партнерами – Global Infrastructure Partners и Terminal Investment Limited – получит 90% акций компании, управляющей двумя портами в Панаме. Остальные 10% будут принадлежать сингапурскому портовому оператору PSA, который является частью государственного инвестиционного фонда Temasek.

Соглашение также предусматривает продажу 80% акций CK Hutchison Ports, управляющей 43 портами в 23 странах мира, в том числе в Великобритании, Германии, Мексике, Австралии и странах Ближнего Востока.

Ожидается, что CK Hutchison получит от сделки более 19 миллиардов долларов, из которых часть уйдет на погашение долгов. После объявления о продаже акции компании выросли на 22% в ходе торгов в Гонконге.

Почему это произошло сейчас

Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Китай чрезмерно влияет на Панамский канал, а также критиковал Панаму за сотрудничество с Пекином. В январе Трамп даже пригрозил вернуть контроль над каналом США, что вызвало беспокойство у панамских властей и международных инвесторов.

После победы Трампа на выборах в ноябре 2024 руководство CK Hutchison начало искать способы избежать политического давления. Источники сообщают, что компания восприняла продажу портов как способ избежать потенциальных санкций и конфликта с США.

Чтобы заручиться поддержкой Белого дома, генеральный директор BlackRock Ларри Финк встретился с руководством администрации Трампа, в том числе с самим президентом. По словам инсайдеров, консорциум не подал заявку на покупку, если бы не получил сигналов о поддержке со стороны Вашингтона.

Панамский канал – стратегический объект

Панамский канал является одним из важнейших торговых путей мира, через который проходит около 5% мировой торговли. Его работу контролирует Управление Панамского канала, которое подчиняется правительству Панамы, но обслуживанием портов занимаются частные операторы.

Первоначально канал строили и контролировали США, но после подписания договора в 1977 году он постепенно перешел под юрисдикцию Панамы, а с 1999 года окончательно стал собственностью страны. Компания Hutchison Ports получила концессию на управление портами на обоих концах канала еще в 1997 году, а в 2021 продлила ее еще на 25 лет.

Несмотря на то, что сам канал остается под панамским управлением, американские политики неоднократно выражали опасения по поводу китайского контроля над его инфраструктурой. Теперь после продажи портов BlackRock влияние США на этот критически важный торговый узел существенно усилится.

Добавим, Панамский канал соединяет Тихий океан через Панамский залив с Карибским морем и Атлантическим океаном, пересекая Панамский перешеек. Через него проходит около 2,5% мировой морской торговли, обеспечивая ежегодный транзит до 14 000 судов. Канал является ключевым маршрутом для перевозки автомобилей и товаров из Азии в США, а также экспорт американского природного газа. По данным Reuters, у Китая нет непосредственного контроля над каналом, хотя двумя портами на его входах управляет дочерняя компания гонконгского холдинга CK Hutchison Holdings.

Соединенные Штаты фактически построили канал и более десяти лет контролировали окружающую территорию. В 1977 г. между США и Панамой были подписаны договоры, предусматривавшие постепенную передачу канала под управление Панамы, которая завершилась в 1999 г. после периода совместного администрирования.

В декабре 2024 года Дональд Трамп заявил, что намерен вернуть контроль над каналом, обвинив Панаму в нарушении тарифных соглашений. Он повторил эту позицию во время своей инаугурационной речи 20 января 2025 года.