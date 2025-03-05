BlackRock купує порти Панамського каналу після тиску адміністрації Трампа

Фінансова компанія BlackRock домовилася про придбання двох ключових портів Панамського каналу у гонконгського холдингу CK Hutchison.

Про це пише Financial Times.

Вартість угоди становить 22,8 мільярда доларів, а її ключовим рушієм став тиск адміністрації президента США Дональда Трампа, яка вимагала зменшення китайського впливу на стратегічний водний шлях.

Що відомо про угоду

BlackRock разом із партнерами – Global Infrastructure Partners і Terminal Investment Limited – отримає 90% акцій компанії, що керує двома портами в Панамі. Решта 10% належатиме сінгапурському портовому оператору PSA, який є частиною державного інвестиційного фонду Temasek.

Угода також передбачає продаж 80% акцій CK Hutchison Ports, яка керує 43 портами у 23 країнах світу, зокрема у Великій Британії, Німеччині, Мексиці, Австралії та країнах Близького Сходу.

Очікується, що CK Hutchison отримає від угоди понад 19 мільярдів доларів, з яких частина піде на погашення боргів. Після оголошення про продаж акції компанії зросли на 22% під час торгів у Гонконзі.

Чому це сталося зараз

Дональд Трамп неодноразово заявляв, що Китай має надмірний вплив на Панамський канал, а також критикував Панаму за співпрацю з Пекіном. У січні Трамп навіть пригрозив повернути контроль над каналом США, що викликало занепокоєння у панамської влади та міжнародних інвесторів.

Після перемоги Трампа на виборах у листопаді 2024 року керівництво CK Hutchison почало шукати способи уникнути політичного тиску. Джерела повідомляють, що компанія сприйняла продаж портів як спосіб уникнути потенційних санкцій і конфлікту зі США.

Щоб заручитися підтримкою Білого дому, генеральний директор BlackRock Ларрі Фінк зустрівся з керівництвом адміністрації Трампа, зокрема й з самим президентом. За словами інсайдерів, консорціум не подав би заявку на покупку, якби не отримав сигналів про підтримку з боку Вашингтона.

Панамський канал – стратегічний об'єкт

Панамський канал є одним із найважливіших торговельних шляхів у світі, через який проходить близько 5% світової торгівлі. Його роботу контролює Управління Панамського каналу, що підпорядковується уряду Панами, але обслуговуванням портів займаються приватні оператори.

Спочатку канал будували та контролювали США, але після підписання договору 1977 року він поступово перейшов під юрисдикцію Панами, і з 1999 року остаточно став власністю країни. Компанія Hutchison Ports отримала концесію на управління портами на обох кінцях каналу ще у 1997 році, а у 2021-му продовжила її ще на 25 років.

Попри те, що сам канал залишається під панамським управлінням, американські політики неодноразово висловлювали побоювання щодо китайського контролю над його інфраструктурою. Тепер після продажу портів BlackRock вплив США на цей критично важливий торговельний вузол суттєво посилиться.

Додамо, Панамський канал сполучає Тихий океан через Панамську затоку з Карибським морем і Атлантичним океаном, перетинаючи Панамський перешийок. Через нього проходить близько 2,5% світової морської торгівлі, забезпечуючи щорічний транзит до 14 000 суден. Канал є ключовим маршрутом для перевезення автомобілів та товарів з Азії до США, а також експорту американського природного газу. За даними Reuters, Китай не має безпосереднього контролю над каналом, хоча двома портами на його входах керує дочірня компанія гонконгського холдингу CK Hutchison Holdings.

Сполучені Штати фактично побудували канал і протягом понад десяти років контролювали навколишню територію. У 1977 році між США та Панамою було підписано договори, що передбачали поступову передачу каналу під управління Панами, яка завершилася у 1999 році після періоду спільного адміністрування.

У грудні 2024 року Дональд Трамп заявив, що має намір повернути контроль над каналом, звинувативши Панаму в порушенні тарифних угод. Він повторив цю позицію під час своєї інавгураційної промови 20 січня 2025 року.