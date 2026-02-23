Благодаря проекту "еЧек" бизнес может сэкономить 600 млн грн ежегодно

Украинский бизнес ежегодно может экономить около 600 млн. грн. только на бумаге для печати фискальных чеков благодаря внедрению цифрового сервиса "еЧек".

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Министерства экономики Украины.

В настоящее время в Украине формируется 9,49 млрд фискальных чеков в год, и это количество растет вместе с распространением безналичных оплат. Такой объем означает миллиарды бумажных носителей и значительные затраты бизнеса не только на бумагу, но и обслуживание принтеров, расходные материалы и логистику.

По словам заместителя министра экономики Александра Циборта, новый сервис не меняет правил фискализации — речь идет только о цифровом способе доставки документа. Чек по-прежнему создается через РРО или ПРРО и сохраняется в системе, но покупатель получает доступ к нему в банковском приложении.

В ведомстве отмечают, что бумажные чеки часто теряются или выцветают и фактически не используются, несмотря на то, что бизнес тратит на них значительные средства.

Сервис внедряют поэтапно: во время пилота бумажные чеки будут печатать параллельно, а полноценное масштабирование запланировано до конца 2026 года. Участие для клиентов будет добровольным — без согласия на получение электронного документа покупатель и в дальнейшем будет получать бумажный чек.

Ожидается, что после полного запуска "еЧек" позволит предпринимателям существенно снизить расходы и сократить использование бумаги.

Напомним, в конце 2025 года правительство одобрило постановление, которым урегулировало запуск национального электронного чека. Он стремится сделать покупки более удобными для граждан, уменьшить бюрократию для бизнеса и обеспечить государству прозрачную статистику.

Несмотря на это, пилотный проект "еЧек" запустили 20 февраля.