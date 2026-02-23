Завдяки проєкту "єЧек" бізнес може зекономити 600 млн грн щороку

Український бізнес щороку може економити близько 600 млн грн лише на папері для друку фіскальних чеків завдяки впровадженню цифрового сервісу "єЧек".

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Міністерства економіки України.

Нині в Україні формується 9,49 млрд фіскальних чеків на рік, і ця кількість зростає разом із поширенням безготівкових оплат. Такий обсяг означає мільярди паперових носіїв і значні витрати бізнесу не лише на папір, а й на обслуговування принтерів, витратні матеріали та логістику.

За словами заступника міністра економіки Олександра Циборта, новий сервіс не змінює правил фіскалізації — йдеться лише про цифровий спосіб доставки документа. Чек, як і раніше, створюється через РРО або ПРРО та зберігається в системі, але покупець отримує доступ до нього в банківському застосунку.

У відомстві наголошують, що паперові чеки часто губляться або вицвітають і фактично не використовуються, попри те що бізнес витрачає на них значні кошти.

Сервіс впроваджують поетапно: під час пілоту паперові чеки друкуватимуть паралельно, а повноцінне масштабування заплановане до кінця 2026 року. Участь для клієнтів буде добровільною — без згоди на отримання електронного документа покупець і надалі отримуватиме паперовий чек.

Очікується, що після повного запуску "єЧек" дозволить підприємцям суттєво зменшити витрати та скоротити використання паперу.

Нагадаємо, наприкінці 2025 року уряд схвалив постанову, якою врегулював запуск національного електронного чека. Він має на меті зробити покупки зручнішими для громадян, зменшити бюрократію для бізнесу та забезпечити державі прозору статистику

Попри це, пілотний проєкт “єЧек” запустили 20 лютого.