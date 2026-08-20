Блокада Черного моря уничтожает украинский агроэкспорт: фермерам грозит массовое банкротство

Эскалация российских атак на портовую инфраструктуру Одессы привела к фактической остановке украинского аграрного экспорта. Блокада черноморских путей, на которые раньше приходилось до 90% поставок зерна, грозит массовыми банкротствами аграриев и колоссальным ущербом для всей экономики страны.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на материал Bloomberg.

Аграрный сектор под угрозой крушения

Фермерские хозяйства оказались перед сложным выбором: продавать продукцию с убытками на внутреннем рынке или хранить ее на полях.

Внутренние цены упали примерно втрое по сравнению с мировыми, что не покрывает даже себестоимость производства.

До ноября Украина рискует полностью исчерпать складские мощности для хранения урожая, поскольку значительная часть зерна остается в пластиковых рукавах под открытым небом.

По оценкам Национального банка Украины, потери от экспортной блокады могут составить 2,5 миллиарда долларов. Аграрный сектор формирует более половины экспортных доходов страны и создает рабочие места для миллионов граждан.

Аналитики Oxford Economics отмечают, что из-за кризиса Украина может потерять эквивалент 1,8% ВВП уже в этом году, а при длительных сбоях потери могут достигнуть 5,3% ВВП.

Поиск альтернативных путей

Альтернативные экспортные коридоры, включая железную дорогу и Дунайские порты, имеют ограниченную пропускную способность и более высокую логистическую стоимость.

Правительство уже привлекает программу субсидированных кредитов и расширяет меры по увеличению хранилищ, обратившись в ЕС с запросом на грант в размере 220 млн. евро. Однако экономисты предупреждают, что международная помощь сможет частично смягчить последствия блокады.

Напомним, российские атаки на гражданские суда и портовую инфраструктуру фактически остановили движение в порты Большой Одессы. Это создает прямую угрозу экспорту более 30 млн тонн украинской агропродукции и стабильности мировых продовольственных рынков.