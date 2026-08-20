Блокада Чорного моря нищить український агроекспорт: фермерам загрожує масове банкрутство

Ескалація російських атак на портову інфраструктуру Одеси призвела до фактичної зупинки українського аграрного експорту. Блокада чорноморських шляхів, на які раніше припадало до 90% постачань зерна, загрожує масовими банкрутствами аграріїв та колосальними збитками для всієї економіки країни.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на матеріал Bloomberg.

Аграрний сектор під загрозою краху

Фермерські господарства опинилися перед складним вибором: продавати продукцію зі збитками на внутрішньому ринку чи зберігати її на полях.

Водночас внутрішні ціни впали приблизно втричі порівняно зі світовими, що не покриває навіть собівартості виробництва.

До листопада Україна ризикує повністю вичерпати складські потужності для зберігання врожаю, оскільки значна частина зерна залишається в пластикових рукавах під відкритим небом.

За оцінками Національного банку України, втрати від експортної блокади можуть сягнути 2,5 мільярда доларів. Аграрний сектор формує понад половину експортних доходів країни та створює робочі місця для мільйонів громадян.

Аналітики Oxford Economics зазначають, що через кризу Україна може втратити еквівалент 1,8% ВВП вже цього року, а за умови тривалих збоїв втрати можуть досягти 5,3% ВВП.

Пошук альтернативних шляхів

Альтернативні експортні коридори, включаючи залізницю та Дунайські порти, мають обмежену пропускну здатність та вищу логістичну вартість.

Уряд вже залучає програму субсидованих кредитів та розширює заходи для збільшення сховищ, звернувшись до ЄС із запитом на грант у розмірі 220 млн євро. Проте економісти попереджають, що міжнародна допомога зможе лише частково пом'якшити наслідки блокади.

Нагадаємо, російські атаки на цивільні судна та портову інфраструктуру фактично зупинили рух до портів Великої Одеси. Це створює пряму загрозу для експорту понад 30 млн тонн української агропродукції та стабільності світових продовольчих ринків.