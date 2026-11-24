Американский авиастроительный концерн Boeing получил заказ на 7,4 миллиарда долларов от китайской авиакомпании Xiamen Airlines, входящей в структуру China Southern Airlines. Согласно биржевому сообщению перевозчика, соглашение предусматривает поставки 50 узкофюзеляжных самолетов модели 737-8 Max и стало крупнейшей закупкой американских лайнеров со стороны Китая с 2017 года.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные Bloomberg.

Объявление о контракте появилось на следующий день после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что ожидает у Китая покупки еще 250 самолетов Boeing.

В последние годы американский экспортер фактически был отрезан от китайского рынка из-за производственных трудностей, проблем с контролем качества и последствий крупных авиакатастроф, в то время как Пекин заказывал сотни лайнеров европейского конкурента Airbus и государственной корпорации Commercial Aircraft Corp. of China.

Торговые договоренности США и Китая и флот Xiamen Airlines

Соглашение стало первым практическим шагом в выполнении обязательств, которые Китай взял на себя в мае 2026 года во время государственного визита Дональда Трампа в Пекин. Тогда китайская сторона согласилась приобрести 200 самолетов, хотя так и не оформила контракт официально, а предварительные договоренности существенно уступали ожидаемому заказу на 500 узко- и широкофюзеляжных лайнеров.

На фоне затяжного торгового противостояния между Вашингтоном и Пекином администрация Трампа применяла таможенные рычаги для заключения выгодных контрактов для американских компаний, и Boeing стал одним из главных бенефициаров этой политики.

Сам Китай занимает второе место в мире по объемам авиаперевозок и в течение следующего десятилетия может опередить США, в то время как флот Xiamen Airlines по данным Planespotters.net насчитывает 174 самолета, а еще несколько десятков бортов компания заказала в основном в Airbus.

Напомним, ранее сообщалось, что Boeing запускает новую линию сбора 737 Max, пытаясь выйти из кризиса. Американский авиастроительный гигант официально открыл четвертую сборочную линию для самолетов этого семейства близ Сиэтла, чтобы реализовать масштабный портфель заказов и улучшить свое финансовое положение.