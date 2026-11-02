Ryanair заморозит зарплаты и пересмотрит сделки с аэропортами на фоне высоких цен на топливо

Крупнейший в Европе бюджетный авиаперевозчик Ryanair планирует сократить расходы из-за подорожания авиатоплива, которое может стоить компании дополнительные €2 млрд в следующем году. Будут пересмотрены соглашения с аэропортами и "замороженные" зарплаты пилотов, бортпроводников и других работников.

Как пишет Dilo, об этом сообщает Вloomberg.

О планах сэкономить компания сообщила после того, как ее прибыль за первое полугодие финансового года сократилась на 15% — до €2,15 млрд против €2,54 млрд за аналогичный период в прошлом году.

"Мы рассматриваем все, поэтому сейчас обсуждается вопрос расходов на аэропорты, расходов на обслуживание, а также, вероятно, замораживание заработной платы пилотов, бортпроводников и управленческой команды в апреле следующего года", - заявил генеральный директор Ryanair Майкл О'Лири .

По его словам, компания не планирует сокращать рабочие места, поскольку рассчитывает увеличить объемы перевозок примерно на 3%.

За первое полугодие себестоимость единицы продукции Ryanair выросла на 5%. В то же время цены на авиатопливо без учета хеджирования удвоились — примерно до $130 за баррель.

"Нет сомнений, что наша доходность пострадает в следующем году, если наши расходы на нефть возрастут на 33%", - отметил О'Лири.

На фоне войны между США и Ираном пассажиры стали более осторожно бронировать билеты, а тарифы Ryanair в первом полугодии снизились. Теперь авиакомпания ожидает, что дорогое топливо повлияет на стоимость перелетов в 2027 году.

Ryanair уже пересмотрела планы перевозок: в 2027 финансовом году компания рассчитывает обслужить 214 млн пассажиров вместо ранее прогнозируемых 216 млн. Также перевозчик планирует сократить зимнее расписание рейсов.

В то же время в 2028 финансовом году Ryanair хочет увеличить пассажиропоток до более чем 220 млн человек. Для этого компания рассчитывает получить новые самолеты Boeing 737 Max 10 к летнему сезону.

О'Лири предупредил, что высокие цены на нефть повлияют на всю авиационную отрасль, а авиакомпаниям придется повышать тарифы. По его словам, из-за высоких цен на горючее, часть перевозчиков может не выдержать рост расходов уже этой зимой.

Напомним, авиакомпания Ryanair готовится к значительным изменениям в своем расписании на зимние месяцы из-за нестабильности цен на топливо и риска для отрасли. Руководство приняло решение продолжать сокращать частоту рейсов, чтобы минимизировать финансовые потери.