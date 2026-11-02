UA
Запланированное событие 2

НБУ курс:

USD

45,35

--0,18

EUR

50,68

+0,00

Наличный курс:

USD

46,99

46,50

EUR

52,01

51,69

Экономика
Бизнес
Финансы
Карьера
Война
Общество
Новости
Эксперты
Delo становится Dilo

Delo становится Dilo
Ветеранскаяэкономика

Ветеранская
экономика
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
Бизнес безроссийского софта

Бизнес без
российского софта
Лидеры бизнес-репутации 2026

Лидеры бизнес-
репутации 2026
Школа малогобизнеса

Школа малого

бизнеса
Partners Projects

Источник
энергии
Туристическая&nbsp;недвижимость

Туристическая 

недвижимость
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
Лидеры бизнес-репутации 2026

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
AI Лидеры

AI Лидеры
Лидеры бизнес-репутации 2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Категория
Новости
Дата публикации
Добавить Dilo.ua как предпочитаемый источник в Google

Ryanair заморозит зарплаты и пересмотрит сделки с аэропортами на фоне высоких цен на топливо

самолет Ryanair
Ryanair планирует сократить расходы / Википедия

Крупнейший в Европе бюджетный авиаперевозчик Ryanair планирует сократить расходы из-за подорожания авиатоплива, которое может стоить компании дополнительные €2 млрд в следующем году. Будут пересмотрены соглашения с аэропортами и "замороженные" зарплаты пилотов, бортпроводников и других работников.

Как пишет Dilo, об этом сообщает Вloomberg.

О планах сэкономить компания сообщила после того, как ее прибыль за первое полугодие финансового года сократилась на 15% до €2,15 млрд против €2,54 млрд за аналогичный период в прошлом году.

"Мы рассматриваем все, поэтому сейчас обсуждается вопрос расходов на аэропорты, расходов на обслуживание, а также, вероятно, замораживание заработной платы пилотов, бортпроводников и управленческой команды в апреле следующего года", - заявил генеральный директор Ryanair Майкл О'Лири .

По его словам, компания не планирует сокращать рабочие места, поскольку рассчитывает увеличить объемы перевозок примерно на 3%.

За первое полугодие себестоимость единицы продукции Ryanair выросла на 5%. В то же время цены на авиатопливо без учета хеджирования удвоились примерно до $130 за баррель.

"Нет сомнений, что наша доходность пострадает в следующем году, если наши расходы на нефть возрастут на 33%", - отметил О'Лири.

На фоне войны между США и Ираном пассажиры стали более осторожно бронировать билеты, а тарифы Ryanair в первом полугодии снизились. Теперь авиакомпания ожидает, что дорогое топливо повлияет на стоимость перелетов в 2027 году.

Ryanair уже пересмотрела планы перевозок: в 2027 финансовом году компания рассчитывает обслужить 214 млн пассажиров вместо ранее прогнозируемых 216 млн. Также перевозчик планирует сократить зимнее расписание рейсов.

В то же время в 2028 финансовом году Ryanair хочет увеличить пассажиропоток до более чем 220 млн человек. Для этого компания рассчитывает получить новые самолеты Boeing 737 Max 10 к летнему сезону.

О'Лири предупредил, что высокие цены на нефть повлияют на всю авиационную отрасль, а авиакомпаниям придется повышать тарифы. По его словам, из-за высоких цен на горючее, часть перевозчиков может не выдержать рост расходов уже этой зимой.

Напомним, авиакомпания Ryanair готовится к значительным изменениям в своем расписании на зимние месяцы из-за нестабильности цен на топливо и риска для отрасли. Руководство приняло решение продолжать сокращать частоту рейсов, чтобы минимизировать финансовые потери.

Автор:
Татьяна Ковальчук

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности