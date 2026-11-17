Великобритания объявила о предоставлении Украине нового пакета военной помощи в сфере противовоздушной обороны на сумму £240 млн ($316 млн), который включает более 1000 ракет малой дальности, пусковые установки и более десятка радаров.

Как пишет Dilo, об этом говорится в пресс-релизе британского правительства.

"В Украине президент Путин использует зиму как оружие. Именно поэтому мы должны продолжать превращать нашу непоколебимую преданность Украине в возможности, которые помогут защититься от российских атак", — заявил министр обороны Великобритании Вес Стритинг 17 ноября во время заседания Контактной группы по обороне Украины в штаб-квартире НАТО в Брюссе.

Что включает в себя пакет?

Новый пакет на £240 млн является частью зимней программы поддержки Украины на £500 млн. Ее объявили во время утверждения британского бюджета. Ранее Великобритания уже передала Украине 400 ракет класса "земля-воздух".

Ракеты предназначены, в частности, для борьбы с российскими ударными дронами Shahed. По данным британского правительства, эти системы уже показали эффективность против реактивных беспилотников.

В пакет также войдут радары, которые помогут украинским военным выявлять воздушные цели и отслеживать подготовку новых атак. Ракеты будет производить компания Thales в Белфасте, а радары закупят в Великобритании и Европе.

В общем, обязательства Лондона по поддержке Украины составляют £10 млрд.

Договоренности по истребителям Gripen

Сегодня Великобритания, Швеция и Украина также подписали Письмо о намерениях, в котором обязались предоставить Украине шведские истребители Gripen с мощным набором проверенных в боях систем вооружения. Более 30% компонентов для этих самолетов производится британскими предприятиями.

Ранее сообщалось, что Франция усилит противовоздушную оборону Украины радарами и ракетами-перехватчиками.