Франция укрепит ПВО Украины на фоне угроз энергосистеме

Франция усилит противовоздушную оборону Украины радарами и ракетами-перехватчиками.

Как пишет Dilo, об этом президент Франции Эммануэль Макрон заявил после встречи с Владимиром Зеленским в Нью-Йорке.

Украина получит новую помощь

По словам Макрона, стороны заключили контракт на поставку радаров, а также договорились о передаче Украине перехватчиков. В то же время, французский президент не уточнил их количество, тип и сроки поставок.

Отдельно Макрон и Зеленский обсудили защиту украинской энергетической инфраструктуры в преддверии зимы. Французский президент заявил, что Париж будет помогать Украине пройти зимний период, а поддержку украинской энергосистемы планируют усилить в рамках энергетического формата G7.

Макрон также сообщил, что обсуждал с президентом США Дональдом Трампом поддержку Украины, в частности, возможность энергетического перемирия и моратория на удары по объектам в Черном море.

По его словам, эти вопросы могут стать частью предстоящих переговоров, направленных на достижение продолжительного мира.

Ранее сообщалось, что украинский бизнес начинает за свой счет защищать заводы, склады и критическую инфраструктуру от российских дронов и ракет. К середине июля 2026 г. разрешение на участие в программе частной ПВО получила 51 компания.