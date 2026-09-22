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Франція зміцнить ППО України на тлі загроз енергосистемі

Кабмін змінив правила фінансування добровольчих груп ППО
Макрон оголосив про нові поставки для української ППО

Франція посилить протиповітряну оборону України радарами та ракетами-перехоплювачами. 

Як пише Dilo, про це президент Франції Еммануель Макрон заявив після зустрічі з Володимиром Зеленським у Нью-Йорку. 

Україна отримає нову допомогу

За словами Макрона, сторони уклали контракт на постачання радарів, а також домовилися про передачу Україні перехоплювачів. Водночас французький президент не уточнив їхню кількість, тип та строки поставок.

Окремо Макрон і Зеленський обговорили захист української енергетичної інфраструктури напередодні зими. Французький президент заявив, що Париж допомагатиме Україні пройти зимовий період, а підтримку української енергосистеми також планують посилити в межах енергетичного формату G7.

Макрон також повідомив, що обговорював із президентом США Дональдом Трампом підтримку України, зокрема можливість енергетичного перемир’я та мораторію на удари по об’єктах у Чорному морі.

За його словами, ці питання можуть стати частиною майбутніх переговорів, спрямованих на досягнення тривалого миру.

Фото 2 — Франція зміцнить ППО України на тлі загроз енергосистемі

Раніше повідомлялося, що український бізнес починає власним коштом захищати заводи, склади та критичну інфраструктуру від російських дронів і ракет. До середини липня 2026 року дозвіл на участь у програмі приватної ППО отримала 51 компанія.

Автор:
Ольга Опенько

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