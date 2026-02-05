Более 1100 домов в Киеве без отопления: какая ситуация в энергетике после ночных атак

После ночных атак российских дронов и ракет более 1100 домов в столице остаются без отопления. Министерство энергетики и местные службы активно ликвидируют последствия, а "Нафтогаз" уже раздал более 20 тысяч теплых свертков для поддержки населения.

Как информирует Delo.ua, об этом информирует президент Владимир Зеленский.

Чрезвычайная ситуация в энергетике

"Провел ежедневный селектор по ситуации в энергетике и в целом в областях Украины. За ночь сегодня россияне применили против нашего государства 183 ударных дрона, и около 110 из них - "шахеды". Значительную часть удалось сбить. Неплохо отработали перехватчики", - сообщил Зеленский.

После ночных атак России на Украину значительное внимание уделили как дронам-разведчикам, так и ракетным ударам. Министерство обороны и ВСУ усиливают противодействие дронам и продолжают применять все методы защиты от реактивных систем залпового огня, одновременно нанося удары по позициям противника.

Министр энергетики находится в Харькове, контролируя работу энергетических предприятий региона. Ситуация в Киеве остается сложной: более 1100 домов остаются без отопления. Для помощи населению "Нафтогаз" раздал уже более 20 тысяч теплых свертков, а в целом программа предусматривает более 100 тысяч. Местные власти активно поддерживают работу правительственных структур.

ГСЧС Украины и Укргидроэнерго обеспечивают ликвидацию последствий атак, работая при любых условиях.

Доклады поступали из других регионов: Киевщина, Днепровщина, Полтавская, Черниговская, Сумская области, южные области, Запорожье и Донетчина. Всем энергетическим компаниям, ремонтным бригадам и предпринимателям, помогающим в восстановлении, высказана благодарность за работу, подытожил президент.

Из-за массированных обстрелов энергетической инфраструктуры Украина вынуждена перейти в режим 4,5–5 очередей отключений электроэнергии, при котором продолжительность обесточений может превышать 16 часов в сутки.

Шансы отмены графиков отключения электроэнергии есть, но они будут в Украине летом и в следующем отопительном сезоне. Об этом в интервью Delo.ua рассказал бывший министр энергетики Иван Плачков.