Більше 1100 будинків в Києві без опалення: яка ситуація в енергетиці після нічних атак

Після нічних атак російських дронів та ракет понад 1100 будинків в столиці залишаються без опалення. Міністерство енергетики та місцеві служби активно ліквідовують наслідки, а “Нафтогаз” уже роздав понад 20 тисяч теплих пакунків для підтримки населення.

Як інформує Delo.ua, про це інформує президент Володимир Зеленський.

Надзвичайна ситуація в енергетиці

"Провів щоденний селектор по ситуації в енергетиці та загалом в областях України. За ніч сьогодні росіяни застосували проти нашої держави 183 ударні дрони, і близько 110 з них – "шахеди". Значну частину вдалося збити. Непогано відпрацювали перехоплювачі", - повідомив Зеленський.

Після нічних атак Росії на Україну значну увагу приділили як дронам-розвідникам, так і ракетним ударам. Міністерство оборони та ЗСУ посилюють протидію дронам та продовжують застосовувати всі методи захисту від реактивних систем залпового вогню, одночасно завдаючи ударів по позиціях противника.

Міністр енергетики перебуває у Харкові, контролюючи роботу енергетичних підприємств регіону. Ситуація в Києві залишається складною: понад 1100 будинків залишаються без опалення. Для допомоги населенню "Нафтогаз" роздав вже понад 20 тисяч теплих пакунків, а загалом програма передбачає понад 100 тисяч. Місцеві влади активно підтримують роботу урядових структур.

ДСНС України та Укргідроенерго забезпечують ліквідацію наслідків атак, працюючи за будь-яких умов.

Доповіді надходили також із інших регіонів: Київщина, Дніпровщина, Полтавська, Чернігівська, Сумська області, південні області, Запоріжжя та Донеччина. Усім енергетичним компаніям, ремонтним бригадам та підприємцям, які допомагають у відновленні, висловлено подяку за роботу, підсумував президент.

Наразі через масовані обстріли енергетичної інфраструктури Україна змушена перейти до режиму 4,5–5 черг відключень електроенергії, за якого тривалість знеструмлень може перевищувати 16 годин на добу.

Шанси на скасування графіків відключення електроенергії є, але вони будуть в Україні влітку та у наступному опалювальному сезоні. Про це в інтерв'ю Delo.ua розповів колишній міністр енергетики Іван Плачков.