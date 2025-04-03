Более 117 тыс. налогоплательщиков получили сертификаты открытых ключей в 2025 году

В первом квартале 2025 года более 117,4 тыс. налогоплательщиков воспользовались услугами Квалифицированного поставщика электронных доверительных услуг Государственной налоговой службы Украины, получив бесплатно более 331,2 тыс. квалифицированных сертификатов открытых ключей.

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Об этом сообщает пресс-центр Государственной налоговой службы.

О пользователях и сертификатах

Самая большая группа пользователей – физические лица. Более 68,3 тыс. граждан получили 138,9 тыс. квалифицированных сертификатов открытых ключей.

Около 49,1 тыс. юридические лица получили 192,4 тыс. квалифицированных сертификатов открытых ключей для ведения отчетности, заключения сделок и других сделок.

Электронным сервисом для повторного формирования сертификатов по электронному запросу воспользовались 48,5 тыс. плательщиков, что позволяет быстро обновлять сертификаты за 2-3 минуты.

В результате было сформировано около 166 тыс. квалифицированных сертификатов открытых ключей, из которых 20,4 тыс. – для программных РРО.

Всего с момента запуска сервиса ГНС выдано 14,8 миллиона сертификатов.

Чтобы получить квалифицированные электронные доверительные услуги, необходимо:

Ознакомиться с условиями на сайте в разделе "Получение квалифицированных доверительных услуг". Подготовить необходимые документы (список на сайте). Появиться в пункт регистрации с оригиналами документов или пройти идентификацию через "Дію". Взять с собой носитель для сохранения личного ключа (флешка или защищенный носитель).

Обновить сертификат можно быстро через сервис дистанционного повторного формирования сертификатов по электронному запросу. Это доступно пользователям, у которых:

действующие сертификаты (до истечения срока осталось несколько дней);

неизменные регистрационные данные (ФИО, адрес, код ЕГРПОУ);

личный ключ, который не был скомпрометирован.

Новый сертификат будет действителен в течение 2 лет.

Напомним, что Министерство финансов утвердило новые формы налоговых деклараций плательщика единого налога. Эти формы позволят плательщикам определять обязательства военного сбора и суммы минимального налогового обязательства в соответствии с последними изменениями в Налоговый Кодекс Украины.