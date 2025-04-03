Понад 117 тис. платників податків отримали сертифікати відкритих ключів у 2025 році

У першому кварталі 2025 року понад 117,4 тис. платників податків скористалися послугами Кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг Державної податкової служби України, отримавши безкоштовно понад 331,2 тис. кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів.

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Про це інформує пресцентр Державної податкової служби.

Про користувачів та сертифікати

Найбільша група користувачів – фізичні особи. Понад 68,3 тис. громадян отримали 138,9 тис. кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів.

Майже 49,1 тис. юридичних осіб отримали 192,4 тис. кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів для ведення звітності, укладання угод та інших операцій.

Електронним сервісом для повторного формування сертифікатів за електронним запитом скористалися 48,5 тис. платників, що дозволяє швидко оновлювати сертифікати за 2-3 хвилини.

В результаті було сформовано майже 166 тис. кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів, з яких 20,4 тис. – для програмних РРО.

Загалом з моменту запуску сервісу ДПС видано 14,8 мільйона сертифікатів.

Щоб отримати кваліфіковані електронні довірчі послуги, потрібно:

Ознайомитись з умовами на сайті в розділі "Отримання кваліфікованих електронних довірчих послуг". Підготувати необхідні документи (список на сайті). З’явитися до пункту реєстрації з оригіналами документів або пройти ідентифікацію через "Дію". Взяти з собою носій для збереження особистого ключа (флешка чи захищений носій).

Оновити сертифікат можна швидко через сервіс дистанційного повторного формування сертифікатів за електронним запитом. Це доступно користувачам, у яких:

чинні сертифікати (до закінчення терміну залишилось кілька днів);

незмінні реєстраційні дані (ПІБ, адреса, код ЄДРПОУ);

особистий ключ, який не був скомпрометований.

Новий сертифікат буде дійсним протягом 2 років.

Нагадаємо, що Міністерство фінансів затвердило нові форми податкових декларацій платника єдиного податку. Ці форми дадуть можливість платникам визначати зобов’язання військового збору та суми мінімального податкового зобов’язання відповідно до останніх змін до Податкового Кодексу України.