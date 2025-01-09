Более 160 международных компаний прекратили деятельность в России в 2024 году — KSE

В 2024 г. более 160 международных компаний окончательно прекратили свою деятельность в Российской Федерации путем ликвидации или продажи бизнеса.

Эти данные приведены в мониторинге KSE Institute в рамках проекта Самосанкции/LeaveRussia, который анализирует влияние выхода иностранного бизнеса на экономику России.

Среди них такие известные бренды как FedEx, Carlsberg, Unilever, Moncler, Hugo Boss, Danone, Siemens, ExxonMobil, IKEA, а также Inditex, владелец популярных марок Zara, Massimo Dutti, Bershka и других.

По состоянию на 1 января 2025 года всего 467 компаний завершили выход из России с момента начала полномасштабного вторжения в феврале 2022 года.

По оценкам KSE Institute, в 2021 году эти компании генерировали $105 миллиардов дохода, что составило 32,8% всей выручки иностранных компаний, а также уплачивали налоги на сумму около $6 миллиардов, что составляло 23,3% всех налогов, уплаченных иностранными компаниями к началу вторжение.

Сколько компаний остается в России

Сообщается, что более 1300 компаний объявили о намерении выйти из России, но до сих пор не завершили этот процесс. Некоторые из них частично продали бизнес, другие приступили к процедурам банкротства или столкнулись с национализацией активов. К примеру, недавно это произошло с пивным гигантом Anheuser-Busch.

В общей сложности только 11,5% компаний завершили полный выход из России.

В то же время, несмотря на значительный выход бизнеса, более 2220 компаний продолжают работать в России. Среди них такие крупные корпорации, как Philip Morris, Japan Tobacco International, PepsiCo, Raiffeisen Bank, Mars, Nestlé, Metro, Mondelez, Coca-Cola и другие. Их деятельность продолжает поддерживать экономику России.

Подробный список компаний, их статусы и изменения доступны на платформе Leave Russia. Кроме того, доступно мобильное приложение Leave Russia. в App Store, который позволяет пользователям находить информацию о работающих в России брендах путем сканирования штрихкода.