Понад 160 міжнародних компаній припинили діяльність у Росії у 2024 році - KSE

У 2024 році більше 160 міжнародних компаній остаточно припинили свою діяльність у Російській Федерації шляхом ліквідації або продажу бізнесу.

Ці дані наведені у моніторингу KSE Institute в рамках проєкту “Самосанкції / LeaveRussia”, який аналізує вплив виходу іноземного бізнесу на економіку Росії.

Серед них такі відомі бренди, як FedEx, Carlsberg, Unilever, Moncler, Hugo Boss, Danone, Siemens, ExxonMobil, IKEA, а також Inditex, власник популярних марок Zara, Massimo Dutti, Bershka та інших.

Станом на 1 січня 2025 року загалом 467 компаній завершили вихід із Росії з моменту початку повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року.

За оцінками KSE Institute, у 2021 році ці компанії генерували $105 мільярдів доходу, що становило 32,8% усієї виручки іноземних компаній, а також сплачували податки на суму близько $6 мільярдів, що складало 23,3% усіх податків, сплачених іноземними компаніями до початку вторгнення.

Скільки компаній залишається в Росії

Повідомляється, що понад 1 300 компаній оголосили про намір вийти з Росії, але досі не завершили цей процес. Деякі з них частково продали бізнес, інші розпочали процедури банкрутства або зіткнулися з націоналізацією активів. Наприклад, нещодавно це сталося з пивним гігантом Anheuser-Busch.

Загалом лише 11,5% компаній завершили повний вихід із Росії. Близько 33,5% призупинили або оголосили про припинення діяльності, тоді як решта 55% досі залишаються на російському ринку.

В той же час, незважаючи на значний вихід бізнесу, понад 2 220 компаній продовжують працювати в Росії. Серед них такі великі корпорації, як Philip Morris, Japan Tobacco International, PepsiCo, Raiffeisen Bank, Mars, Nestlé, Metro, Mondelez, Coca-Cola та інші. Їхня діяльність продовжує підтримувати економіку Росії.

Детальний перелік компаній, їхні статуси та зміни доступні на платформі Leave Russia. Крім того, доступний мобільний застосунок Leave Russia. у App Store, який дозволяє користувачам знаходити інформацію про бренди, що працюють у Росії, шляхом сканування штрихкоду.