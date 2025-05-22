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Более 17 тысяч украинских семей приобрели жилье благодаря "єОселі": в каких регионах больше всего

женская рука, дома, ключи от квартиры
Более 17 тысяч украинских семей воспользовались программой "єОселя". / Freepik

С момента запуска госпрограммы "єОселя" в октябре 2022 года уже 17 016 украинских семей воспользовались возможностью приобрести жилье на льготных условиях. Общая сумма выданных кредитов за это время превысила 28 млрд гривен.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Министерства экономики Украины.

"17 тысяч кредитов, около 11 тысяч детей, обеспеченных жильем, и более миллиона квадратных метров жилой площади — таковы результаты программы на сегодня", — отметила первый вице-премьер-министр Украины – министр экономики Юлия Свириденко.

Какое жилье приобрели украинцы по программе "єОселя"?

Люди покупают жилье не только в новостройках, но и на вторичном рынке, в частности, было приобретено:

  • 1274 объекта первой продажи, среди которых 411 — на стадии строительства;
  • 902 объекта на вторичном рынке.

Среди жилья, приобретенного украинцами с начала этого года, также 174 частных домов и таунхаусов.

География выдачи льготных кредитов на жилье

Больше всего жилья по программе приобретено в:

  • Киевской области — 4 673 ;
  • городе Киеве – 3 604 ;
  • Львовской области — 1024 ;
  • Одесской – 799 ;
  • Винницкой – 740;
  • Ивано-Франковской – 737;
  • Ровенской – 707;
  • Волынской – 681;
  • Днепропетровской – 545;
  • Хмельницкой – 543.

Что известно о программе "єОселя"?

Программа "єОселя" является одной из составляющих политики "Сделано в Украине". Она стартовала в октябре 2022 года. Направлена на стимулирование спроса на украинские продукты и одновременно создание благоприятных условий для развития производства.

Банками-партнерами программы являются 11 финансовых учреждений Украины, в том числе Сбербанк, ПриватБанк, Укргазбанк и другие.

Напомним, в апреле ряд создал новую возможность для владельцев разрушенного жилья. Сертификат "єОселя" теперь можно использовать в качестве первого взноса по ипотеке в рамках программы "єОселя". Это шанс для тысяч семей, потерявших жилье из-за войны, скорее получить собственный дом.

Автор:
Татьяна Ковальчук