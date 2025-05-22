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Более 17 тысяч украинских семей приобрели жилье благодаря "єОселі": в каких регионах больше всего
С момента запуска госпрограммы "єОселя" в октябре 2022 года уже 17 016 украинских семей воспользовались возможностью приобрести жилье на льготных условиях. Общая сумма выданных кредитов за это время превысила 28 млрд гривен.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Министерства экономики Украины.
"17 тысяч кредитов, около 11 тысяч детей, обеспеченных жильем, и более миллиона квадратных метров жилой площади — таковы результаты программы на сегодня", — отметила первый вице-премьер-министр Украины – министр экономики Юлия Свириденко.
Какое жилье приобрели украинцы по программе "єОселя"?
Люди покупают жилье не только в новостройках, но и на вторичном рынке, в частности, было приобретено:
- 1274 объекта первой продажи, среди которых 411 — на стадии строительства;
- 902 объекта на вторичном рынке.
Среди жилья, приобретенного украинцами с начала этого года, также 174 частных домов и таунхаусов.
География выдачи льготных кредитов на жилье
Больше всего жилья по программе приобретено в:
- Киевской области — 4 673 ;
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городе Киеве – 3 604 ;
- Львовской области — 1024 ;
- Одесской – 799 ;
- Винницкой – 740;
- Ивано-Франковской – 737;
- Ровенской – 707;
- Волынской – 681;
- Днепропетровской – 545;
- Хмельницкой – 543.
Что известно о программе "єОселя"?
Программа "єОселя" является одной из составляющих политики "Сделано в Украине". Она стартовала в октябре 2022 года. Направлена на стимулирование спроса на украинские продукты и одновременно создание благоприятных условий для развития производства.
Банками-партнерами программы являются 11 финансовых учреждений Украины, в том числе Сбербанк, ПриватБанк, Укргазбанк и другие.
Напомним, в апреле ряд создал новую возможность для владельцев разрушенного жилья. Сертификат "єОселя" теперь можно использовать в качестве первого взноса по ипотеке в рамках программы "єОселя". Это шанс для тысяч семей, потерявших жилье из-за войны, скорее получить собственный дом.