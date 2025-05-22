Понад 17 тисяч українських родин придбали житло завдяки "єОселі": в яких регіонах найбільше

З моменту запуску держпрограми "єОселя" у жовтні 2022 року вже 17 016 українських родин скористалися можливістю придбати житло на пільгових умовах. Загальна сума виданих кредитів за цей час перевищила 28 млрд гривень.

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міністерства економіки України.

"17 тисяч кредитів, близько 11 тисяч дітей, забезпечених житлом, і понад мільйон квадратних метрів житлової площі — такими є результати програми на сьогодні", — зазначила перший віце-прем’єр-міністр України – міністр економіки Юлія Свириденко.

Яке житло придбали українці за програмою "єОселя"?

Люди купують житло не тільки в новобудовах, а й на вторинному ринку, зокрема було придбано:

1274 об’єкти першого продажу, серед яких 411 — на стадії будівництва;

902 об’єкти на вторинному ринку.

Серед житла, яке українці придбали з початку цього року, також 174 приватних будинків і таунхаусів.

Географія видачі пільгових кредитів на житло

Найбільше житла за програмою придбано у:

Київській області – 4 673 ;

місті Києві – 3 604 ;



Львівській області – 1024 ;

Львівській області – 1024 Одеській – 799 ;

Вінницькій – 740;

Івано-Франківській – 737;

Рівненській – 707;

Волинській – 681;

Дніпропетровській – 545;

Хмельницькій – 543.

Що відомо про програму "єОселя"?

Програма "єОселя" є однією зі складових політики "Зроблено в Україні". Вона стартувала в жовтні 2022 року. Спрямована на стимулювання попиту на українські продукти та одночасно на створення сприятливих умов для розвитку виробництва.

Банками-партнерами програми є 11 фінансових установ України, зокрема Ощадбанк, ПриватБанк, Укргазбанк та інші.

Нагадаємо, у квітні уряд створив нову можливість для власників зруйнованого житла. Сертифікат "єВідновлення" тепер можна використати як перший внесок за іпотекою в рамках програми "єОселя". Це шанс для тисяч родин, які втратили житло через війну,швидше отримати власний дім.