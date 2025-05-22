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Понад 17 тисяч українських родин придбали житло завдяки "єОселі": в яких регіонах найбільше
З моменту запуску держпрограми "єОселя" у жовтні 2022 року вже 17 016 українських родин скористалися можливістю придбати житло на пільгових умовах. Загальна сума виданих кредитів за цей час перевищила 28 млрд гривень.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міністерства економіки України.
"17 тисяч кредитів, близько 11 тисяч дітей, забезпечених житлом, і понад мільйон квадратних метрів житлової площі — такими є результати програми на сьогодні", — зазначила перший віце-прем’єр-міністр України – міністр економіки Юлія Свириденко.
Яке житло придбали українці за програмою "єОселя"?
Люди купують житло не тільки в новобудовах, а й на вторинному ринку, зокрема було придбано:
- 1274 об’єкти першого продажу, серед яких 411 — на стадії будівництва;
- 902 об’єкти на вторинному ринку.
Серед житла, яке українці придбали з початку цього року, також 174 приватних будинків і таунхаусів.
Географія видачі пільгових кредитів на житло
Найбільше житла за програмою придбано у:
- Київській області – 4 673;
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місті Києві – 3 604;
- Львівській області – 1024;
- Одеській – 799;
- Вінницькій – 740;
- Івано-Франківській – 737;
- Рівненській – 707;
- Волинській – 681;
- Дніпропетровській – 545;
- Хмельницькій – 543.
Що відомо про програму "єОселя"?
Програма "єОселя" є однією зі складових політики "Зроблено в Україні". Вона стартувала в жовтні 2022 року. Спрямована на стимулювання попиту на українські продукти та одночасно на створення сприятливих умов для розвитку виробництва.
Банками-партнерами програми є 11 фінансових установ України, зокрема Ощадбанк, ПриватБанк, Укргазбанк та інші.
Нагадаємо, у квітні уряд створив нову можливість для власників зруйнованого житла. Сертифікат "єВідновлення" тепер можна використати як перший внесок за іпотекою в рамках програми "єОселя". Це шанс для тисяч родин, які втратили житло через війну,швидше отримати власний дім.