Более 2 млн единиц: в Китае зафиксировали больше всего за 10 месяцев падение продаж авто

Продажи автомобилей в Китае, крупнейшем мировом авторынке, в ноябре упали на 8,5% по сравнению с прошлым годом. Это падение является вторым подряд месячным снижением и стало самым большим за последние 10 месяцев.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Reuters.

Согласно данным Китайской ассоциации легковых автомобилей (CPCA), в прошлом месяце было реализовано 2,24 миллиона единиц.

По словам Цуя Дунша, генсекретаря CPCA, это "ненормальное" и глубокое падение происходит на фоне уменьшения потребительского спроса из-за ожидаемого прекращения государственных субсидий на электромобиле в конце года.

"Подобная аномалия имела место в 2008 году, когда потребление было под давлением", - добавил он.

Несмотря на всеобщее падение, доля электромобилей и гибридов (NEV) продолжает бить рекорды, составив 58,9% от общего объема продаж. Однако проблемы с избыточными мощностями и чрезмерной конкуренцией растут, Пекин исключил электромобили из списка стратегических отраслей в дорожной карте на следующие пять лет, что, возможно, сигнализирует о более сложном времени впереди.

Однако снижение продаж бензиновых авто и высокая база в прошлом году оказали значительное влияние на общую статистику. Для стимулирования спроса многие автопроизводители уже ввели свои субсидии до 15 000 юаней ($2120), пытаясь привлечь покупателей к сокращению государственных налоговых льгот с 2026 года.

Основные игроки

Несмотря на то, что продажи Geely и Leapmotor в Китае продолжают достигать новых максимумов, отечественный гигант электромобилей BYD завершил ноябрь с более низкими продажами, чем годом ранее.

Это был третий месяц падения продаж BYD в мире, несмотря на рекордные заграничные поставки в прошлом месяце. Компания достигла 91% от сокращенного плана продаж на текущий год.

Продажи Tesla в Китае выросли до 73 145 единиц в прошлом месяце после падения в октябре до трехлетнего минимума в 26 006.

Его агрессивный новый конкурент Xiaomi поставила более 40 000 электромобилей третий месяц подряд, уже достигнув годовой целевой отметки продаж в 350 000 автомобилей.

Спрос на электромобили в Украине

В Украине электрокары пользуются большим спросом. В октябре украинцы зарегистрировали около 10,5 тыс. электромобилей. Самым активным рынок был во Львовской области, где поставили на учет 1635 автомобилей, из которых 92% – подержаны.

Вторую позицию занял Киев с 1252 регистрациями, где доля бывших в употреблении составляет 52%, а третью – Киевская область с 850 электрокарами и 65% импортированного секонд-хенда.

Среди новых электромобилей рынки Киева, Киевской и Днепропетровской области возглавил Volkswagen ID.Unyx. Во Львовской и Одесской областях покупатели чаще выбирали BYD Song Plus.

Напомним, за девять месяцев 2025 года украинский автопарк пополнился почти 56 тысячами электромобилей (BEV).