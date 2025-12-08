Понад 2 млн одиниць: у Китаї зафіксували найбільше за 10 місяців падіння продажів авто

Продажі автомобілів у Китаї, найбільшому світовому авторинку, в листопаді впали на 8,5% порівняно з минулим роком. Це падіння є другим поспіль місячним зниженням і стало найбільшим за останні 10 місяців.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на публікацію Reuters.

Згідно з даними Китайської асоціації легкових автомобілів (CPCA), минулого місяця було реалізовано 2,24 мільйона одиниць.

За словами Цуя Дуншу, генсекретаря CPCA, це "ненормальне" та глибоке падіння відбувається на тлі зменшення споживчого попиту через очікуване припинення державних субсидій на електромобілі наприкінці року.

"Подібна аномалія мала місце у 2008 році, коли споживання було під тиском", — додав він.

Незважаючи на загальне падіння, частка електромобілів та гібридів (NEV) продовжує бити рекорди, склавши 58,9% від загального обсягу продажів. Однак проблеми з надлишковими потужностями та надмірною конкуренцією зростають, Пекін виключив електромобілі зі списку стратегічних галузей у дорожній карті на наступні п'ять років, що, можливо, сигналізує про більш складний час попереду.

Проте, зниження продажів бензинових авто та висока база минулого року значно вплинули на загальну статистику. Для стимулювання попиту багато автовиробників вже запровадили власні субсидії до 15 000 юанів ($2120), намагаючись залучити покупців до скорочення державних податкових пільг з 2026 року.

Основні гравці

Попри те, що продажі Geely та Leapmotor у Китаї продовжують досягати нових максимумів, вітчизняний гігант електромобілів BYD завершив листопад із нижчими продажами, ніж роком раніше.

Це був третій місяць падіння продажів BYD у світі, попри рекордні закордонні поставки минулого місяця. Компанія досягла 91% від скороченого плану продажів на цей рік.

Продажі Tesla в Китаї зросли до 73 145 одиниць минулого місяця після падіння в жовтні до трирічного мінімуму в 26 006.

Його агресивний новий конкурент Xiaomi поставила понад 40 000 електромобілів третій місяць поспіль, вже досягнувши річної цільової позначки продажів у 350 000 автомобілів.

Попит на електромобілі в Україні

В Україні електрокари користуються значним попитом. У жовтні українці зареєстрували майже 10,5 тис. електромобілів. Найактивнішим ринок був у Львівській області, де поставили на облік 1635 авто, з яких 92% – вживані.

Другу позицію посів Київ із 1252 реєстраціями, де частка вживаних складає 52%, а третю – Київська область з 850 електрокарами та 65% імпортованого секонд-хенду.

Серед нових електромобілів ринки Києва, Київщини та Дніпропетровської області очолив Volkswagen ID.Unyx. Натомість у Львівській та Одеській областях покупці частіше обирали BYD Song Plus.

Нагадаємо, за дев’ять місяців 2025 року український автопарк поповнився майже 56 тисячами електромобілів (BEV).