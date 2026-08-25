Более 200 единиц техники и 4 судна: в Одесской области продают большой госактив

Фонд государственного имущества Украины 1 сентября проведет аукцион по приватизации единого имущественного комплекса ГП "Причерноморское государственное региональное геологическое предприятие". В состав актива входят более 200 единиц оборудования, 30 транспортных средств и четыре плавсредства, а стартовая цена лота составляет 34,3 млн. грн.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует прессслужба ФГИУ.

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Имущество предприятия расположено по трем адресам: в Одессе по ул. Инглеге, 1, в Белгороде-Днестровском по ул. Молодежный, 1б, а также в селе Бурлачья Балка на ул. Центральной, 99.

В состав единого имущественного комплекса входят 30 транспортных средств, в том числе буровые установки, передвижные дома, легковые автомобили, микроавтобус, полуприцепы и грузовые платформы. Также предприятие имеет четыре плавсредства - три научно-исследовательских судна и транспортный понтон.

Кроме того, покупатель получит 204 единицы оборудования, среди которых буровой комплекс, навигационное и радиооборудование, насосы и подводное оборудование. В состав активов также входит недвижимое имущество предприятия.

В то же время, объект имеет значительную кредиторскую задолженность.

По состоянию на 30 июня 2026 г. она составляла 23,43 млн грн. Из этой суммы почти 5,95 млн грн приходилось на задолженность по выплате заработной платы, 15,45 млн грн – на долги перед бюджетом, еще 2,03 млн грн – на другую кредиторскую задолженность.

По данным ГНС, по состоянию на 30 сентября 2025 года налоговый долг предприятия составил 13 млн. грн.

Имущество предприятия также имеет зарегистрированные обременения. В частности, на все недвижимое имущество наложен арест Государственной исполнительной службой. Относительно движимого имущества зарегистрированы аресты и налоговый залог. В пределах налогового залога описано 12 транспортных средств, четыре судна и пять единиц оборудования.

Мобилизационные задачи на предприятии отсутствуют.

По информации ФГИУ, из-за отсутствия деятельности предприятие не осуществляет выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, сбрасывал в окружающую среду и образование отходов 1–4 классов опасности. Соответствующие экологические платежи также не выплачиваются.

Обязательство для владельца

В то же время, приватизация предусматривает ряд обязательств для будущего собственника. В течение шести месяцев с даты перехода права собственности покупатель должен погасить задолженность предприятия по заработной плате и перед бюджетом в размере, сформированном на дату перехода права собственности.

Кроме того, покупатель не сможет увольнять работников предприятия по своей инициативе или по решению уполномоченного им органа, за исключением случаев, предусмотренных Кодексом законов о труде Украины.

Осмотреть объект можно в рабочие дни с 9.00 до 17.00 по предварительной договоренности с балансодержателем.

Заметим, что, несмотря на вызовы военного времени, приватизация государственного имущества продолжает работать на экономику Украины. В течение 2022-2025 годов общие поступления от приватизации составили почти 21 млрд грн.