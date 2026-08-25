Понад 200 одиниць техніки та 4 судна: на Одещині продають великий держактив

Фонд державного майна України 1 вересня проведе аукціон із приватизації єдиного майнового комплексу ДП “Причорноморське державне регіональне геологічне підприємство”. До складу активу входять понад 200 одиниць обладнання, 30 транспортних засобів та чотири плавзасоби, а стартова ціна лота становить 34,3 млн грн.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба ФДМУ.

Що виставили на приватизацію на Одещині

Майно підприємства розташоване за трьома адресами: в Одесі на вул. Інглезі, 1, у Білгороді-Дністровському на вул. Молодіжній, 1б, а також у селі Бурлача Балка на вул. Центральній, 99.

До складу єдиного майнового комплексу входять 30 транспортних засобів, зокрема бурові установки, пересувні будинки, легкові автомобілі, мікроавтобус, напівпричепи та вантажні платформи. Також підприємство має чотири плавзасоби - три науково-дослідницькі судна та транспортний понтон.

Окрім цього, покупець отримає 204 одиниці обладнання, серед яких буровий комплекс, навігаційне та радіообладнання, насоси й підводне обладнання. До складу активів також входить нерухоме майно підприємства.

Водночас об’єкт має значну кредиторську заборгованість.

Станом на 30 червня 2026 року вона становила 23,43 млн грн. Із цієї суми майже 5,95 млн грн припадало на заборгованість із виплати заробітної плати, 15,45 млн грн - на борги перед бюджетом, ще 2,03 млн грн - на іншу кредиторську заборгованість.

За даними ДПС, станом на 30 вересня 2025 року податковий борг підприємства становив 13 млн грн.

Майно підприємства також має зареєстровані обтяження. Зокрема, на все нерухоме майно накладено арешт Державною виконавчою службою. Щодо рухомого майна зареєстровані арешти та податкова застава. У межах податкової застави описано 12 транспортних засобів, чотири судна та п’ять одиниць обладнання.

Мобілізаційні завдання на підприємстві відсутні.

За інформацією ФДМУ, через відсутність діяльності підприємство не здійснює викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, скидів у навколишнє середовище та утворення відходів 1–4 класів небезпеки. Відповідні екологічні платежі також не сплачуються.

Зобов'язання для власника

Водночас приватизація передбачає низку зобов’язань для майбутнього власника. Протягом шести місяців із дати переходу права власності покупець має погасити заборгованість підприємства із заробітної плати та перед бюджетом у розмірі, що буде сформований на дату переходу права власності.

Крім того, покупець не зможе звільняти працівників підприємства зі своєї ініціативи або за рішенням уповноваженого ним органу, за винятком випадків, передбачених Кодексом законів про працю України.

Оглянути об’єкт можна у робочі дні з 9:00 до 17:00 за попередньою домовленістю з балансоутримувачем.

Зауважимо, попри виклики воєнного часу, приватизація державного майна продовжує працювати на економіку України. Упродовж 2022–2025 років загальні надходження від приватизації становили майже 21 млрд грн.