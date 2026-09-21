Более 372 тыс. грн в месяц: кто арендовал помещение главного вокзала Львова

АО "Укрзализныця" со второго раза провело аукцион по аренде 438,7 кв. м помещений первого и третьего этажей главного железнодорожного вокзала Львова. Победителем стала киевская компания "Вип Стейшин".

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на аукцион на Prozorro.Продажи.

Лаунж-зона на вокзале Львова

Участие в торгах принял один участник.

"Вип Стейшин" предложила 372,1 тыс. грн в месяц за 438,7 кв. м площади. Это примерно на 3,7 тыс. грн больше стартовой цены.

Договор аренды планируется заключить на 2 года и 360 дней – после обнародования протокола аукциона.

По условиям аренды, в помещениях обустроят лаунж-зону для пассажиров и будут обслуживать владельцев премиальных банковских карт.

Также арендатору можно продавать продовольственные и подакцизные товары. Раньше эти помещения использовались в качестве платного зала ожидания.

Арендатор не сможет приватизировать имущество, но будет иметь право передавать его в субаренду.

Перед началом работ компания должна согласовать дизайн-проект интерьера и экстерьера, а также соблюдать требования по сохранению памятника культурного наследия. Помещения должны соответствовать принципам инклюзивности.

Это уже вторая попытка "Укрзализныци" сдать эти площади в аренду. Предыдущий аукцион в конце августа не прошел.

При этом в нем также участвовала "Вип Стейшин". Тогда компания предложила 685 тыс. грн в месяц – почти на 313 тыс. грн больше, чем во время повторного аукциона.

Причина, по которой предыдущие торги признали несостоявшимися, не указана.

О компании

ООО "Вип Стейшин" зарегистрировано в Киеве в 2018 году. Основной вид деятельности компании – обслуживание наземного транспорта.

Основателем и конечным бенефициарным владельцем является гражданин Израиля Вячеслав Коломейский. Руководителем компании указана Светлана Светличная.

Главный железнодорожный вокзал Львова был построен в 1903 году. Здание является памяткой архитектуры местного значения.

Ранее "Вип Стейшин" обустроила премиальную лаунж-зону на третьем этаже Южного ж/д вокзала Киева. Она рассчитана на 90 мест и предлагает, в частности, переговорные комнаты, помощь с багажом, трансфер, питание, душевое и персональное сопровождение пассажиров.

Напомним, "Укрзализныця" намерена передать в аренду два помещения на железнодорожном вокзале в Одессе. Эти площади пока не задействованы для обслуживания пассажиров или нужд самого вокзала.