Понад 372 тис. грн на місяць: хто орендував приміщення головного вокзалу Львова

АТ “Укрзалізниця” з другого разу провело аукціон з оренди 438,7 кв. м приміщень першого та третього поверхів головного залізничного вокзалу Львова. Переможцем стала київська компанія “Віп Стейшин”.

Про це інформує Dilo з посиланням на аукціон на Prozorro.Продажі.

Лаунж-зона на вокзалі Львова

Участь у торгах взяв один учасник.

"Віп Стейшин" запропонувала 372,1 тис. грн на місяць за 438,7 кв. м площі. Це приблизно на 3,7 тис. грн більше за стартову ціну.

Договір оренди планують укласти на 2 роки та 360 днів - після оприлюднення протоколу аукціону.

За умовами оренди, у приміщеннях облаштують лаунж-зону для пасажирів та обслуговуватимуть власників преміальних банківських карток.

Також орендарю дозволено продавати продовольчі та підакцизні товари. Раніше ці приміщення використовували як платний зал очікування.

Орендар не зможе приватизувати майно, але матиме право передавати його в суборенду.

Перед початком робіт компанія повинна погодити дизайн-проєкт інтер’єру та екстер’єру, а також дотримуватися вимог щодо збереження пам’ятки культурної спадщини. Приміщення мають відповідати принципам інклюзивності.

Це вже друга спроба "Укрзалізниці" здати ці площі в оренду. Попередній аукціон наприкінці серпня не відбувся.

При цьому в ньому також брала участь "Віп Стейшин". Тоді компанія запропонувала 685 тис. грн на місяць - майже на 313 тис. грн більше, ніж під час повторного аукціону.

Причину, через яку попередні торги визнали такими, що не відбулися, не зазначено.

Про компанію

ТОВ "Віп Стейшин" зареєстроване у Києві у 2018 році. Основний вид діяльності компанії - обслуговування наземного транспорту.

Засновником і кінцевим бенефіціарним власником є громадянин Ізраїлю Вячеслав Коломейський. Керівницею компанії зазначена Світлана Світлична.

Головний залізничний вокзал Львова збудували у 1903 році. Будівля є пам’яткою архітектури місцевого значення.

Раніше "Віп Стейшин" облаштувала преміальну лаунж-зону на третьому поверсі Південного залізничного вокзалу Києва. Вона розрахована на 90 місць і пропонує, зокрема, переговорні кімнати, допомогу з багажем, трансфер, харчування, душову та персональний супровід пасажирів.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" має намір передати в оренду два приміщення на залізничному вокзалі в Одесі. Ці площі наразі не задіяні для обслуговування пасажирів чи потреб самого вокзалу.