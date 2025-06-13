Более 5 тысяч обращений в год: военные чаще ищут правовую защиту

Центральное управление защиты прав военнослужащих Министерства обороны Украины за год обработало более 5 тыс. обращений от военных и их семей. В результате удалось восстановить права более 2 тыс. лиц.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба МИнобороны.

Как Минобороны помогает военным

В течение года Центральное управление защиты прав военнослужащих (ЦУЗПС) Министерства обороны Украины проработало более 5 000 обращений и запросов от военных и членов их семей. В частности, в 2024 году было получено 2340 обращений, а только за первую половину 2025-го — уже 2734, что свидетельствует о росте доверия к этому институту и потребности в квалифицированной юридической поддержке, отмечают в пресс-службе.

В результате принятых мер удалось восстановить права 2038 военнослужащих и их семей, из них 1037 – в 2025 году.

В случаях, когда при рассмотрении обращений специалисты ЦУЗПВ обнаруживали признаки уголовных правонарушений, материалы направлялись в правоохранительные органы. В общей сложности было передано 45 таких сообщений в Государственное бюро расследований (ДБР), из них 19 – в 2024 году, 26 – в 2025-м.

Кроме того, проведено 32 проверки соблюдения прав военнослужащих: 11 – в 2024 году и 21 – в 2025-м.

Офицеры ЦУЗПО также присоединились к подготовке проекта Закона Украины "О военном омбудсмане". Документ был представлен президентом как безотлагательный и уже одобренный Верховной Радой в первом чтении 3 июня 2025 года.

Юридическая защита для военных

Для представления обращения в Центральное управление защиты прав военнослужащих Министерства обороны следует использовать официальный электронный адрес:

E-mail: [email protected]

В своем обращении обязательно необходимо указать:

Полное имя заявителя или название организации, подающей обращение в интересах военнослужащего или его семьи. Контактные данные (номер телефона, адрес электронной почты и т.д.) для обратной связи. Четкое изложение сути вопроса, требующего рассмотрения. Конкретное требование или просьба, с которой вы обращаетесь. Документы, подтверждающие полномочия, если обращение представляется третьим лицом в интересах военнослужащего. Материалы или доказательства нарушения, если они находятся в вашем распоряжении.

В Минобороны отмечают, что анонимные обращения не рассматриваются.

Напомним, Минобороны подробно объяснило, как гражданам в возрасте 18-24 лет, которые добровольно хотят подписать годовалый контракт с Силами обороны, пройти военно-врачебную комиссию для определения пригодности к службе.