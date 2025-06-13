Понад 5 тисяч звернень за рік: військові частіше шукають правовий захист

Центральне управління захисту прав військовослужбовців Міністерства оборони України за рік опрацювало понад 5 тис. звернень від військових та їхніх родин. У результаті вдалося поновити права більш ніж 2 тис. осіб.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба МІноборони.

Як Міноборони допомагає військовим

Упродовж року роботи Центральне управління захисту прав військовослужбовців (ЦУЗПВ) Міністерства оборони України опрацювало понад 5 000 звернень і запитів від військових та членів їхніх сімей. Зокрема, у 2024 році було отримано 2 340 звернень, а лише за першу половину 2025-го – вже 2 734, що свідчить про зростання довіри до цієї інституції та потребу в кваліфікованій юридичній підтримці, наголошують в пресслужбі.

У результаті вжитих заходів вдалося поновити права 2 038 військовослужбовців та їхніх родин, з них 1 037 – у 2025 році.

У випадках, коли під час розгляду звернень фахівці ЦУЗПВ виявляли ознаки кримінальних правопорушень, матеріали скеровувалися до правоохоронних органів. Загалом було передано 45 таких повідомлень до Державного бюро розслідувань (ДБР), з них 19 – у 2024 році, 26 – у 2025-му.

Крім того, проведено 32 перевірки дотримання прав військовослужбовців: 11 – у 2024 році та 21 – у 2025-му.

Офіцери ЦУЗПВ також долучилися до підготовки проєкту Закону України "Про військового омбудсмана". Документ був поданий президентом як невідкладний і вже схвалений Верховною Радою у першому читанні 3 червня 2025 року.

Юридичний захист для військових

Для подання звернення до Центрального управління захисту прав військовослужбовців Міністерства оборони потрібно використовувати офіційну електронну адресу:

E-mail: [email protected]

У своєму зверненні обов’язково необхідно вказати:

Повне ім’я заявника або назву організації, що подає звернення в інтересах військовослужбовця чи його родини. Контактні дані (номер телефону, електронну адресу тощо) для зворотного зв’язку. Чіткий виклад суті питання, яке потребує розгляду. Конкретну вимогу або прохання, з яким ви звертаєтесь. Документи, що підтверджують повноваження, якщо звернення подається третьою особою в інтересах військовослужбовця. Матеріали або докази порушення, якщо вони є у вашому розпорядженні.

В Міноборони наголошують, що анонімні звернення не розглядаються.

Нагадаємо, Міноборони детально пояснило, як громадянам віком 18-24 років, які добровільно хочуть підписати однорічний контракт із Силами оборони, пройти військово-лікарську комісію для визначення придатності до служби.