Более 7 млн украинцев выехали за границу за полгода: сколько вернулось

За первые шесть месяцев 2026 года украинцы осуществили более 16,2 млн пересечений государственной границы. По данным Государственной пограничной службы, количество граждан, выехавших из Украины и не вернувшихся, составляет 244,3 тысячи человек. Наибольшую активность на границе зафиксировали в июне – в период сезонных поездок.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует Opendatabot.

Сколько украинцев покинули страну в 2026 году?

За первые шесть месяцев 2026 через государственную границу Украины зафиксировали более 16,2 млн сечений. Большинство из них 86% пришлось на граждан Украины.

По данным Государственной пограничной службы, с начала года из Украины выехали 7,13 млн. граждан, тогда как вернулись 6,89 млн. человек. Таким образом, количество выездов превысило количество возвратов на 244,3 тысяч.

Этот показатель почти соответствует прошлогодней ситуации за аналогичный период. В первом полугодии 2025 года разница между количеством выездов и возвратов составила около 251 тысяч человек.

В среднем украинцы ежемесячно осуществляли около 2,34 млн пересечений границы. Наименьшее количество поездок зафиксировали в феврале – 1,7 млн сечений, а наибольшее – в июне, когда этот показатель вырос до 3,17 млн.

Именно июнь стал месяцем с большим разрывом между выездами и возвращениями. За этот период из Украины выехали на 210,9 тысяч граждан больше, чем вернулись.

В целом активность на границе в 2026 году традиционно изменялась в зависимости от сезона, в частности, из-за периода отпусков и увеличения количества путешествий.

Напомним, страны Европейского Союза согласовали продление статуса временной защиты для лиц, спасающихся от войны в Украине, еще на один год – до 4 марта 2028 года. Это решение призвано обеспечить стабильность и предсказуемость для более чем 4 миллионов украинцев, нашедших убежище в странах блока.

Ранее сообщалось, что ЕС официально предлагает исключить из программы защиты украинцев мужчин призывного возраста. Еврокомиссия предложила государствам-членам продлить действие временной защиты для украинских беженцев на территории ЕС еще на год, до марта 2028 года, исключив из перечня получателей убежища мужчин призывного возраста, не подтверждающих исполнение воинского долга.