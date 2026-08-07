Понад 7 млн українців виїхали за кордон за пів року: скільки повернулося

За перші шість місяців 2026 року українці здійснили понад 16,2 млн перетинів державного кордону. За даними Державної прикордонної служби, кількість громадян, які виїхали з України та не повернулися, становить 244,3 тисячі осіб. Найбільшу активність на кордоні зафіксували у червні - у період сезонних поїздок.

Як пише Delo.ua, про це інформує Opendatabot.

Скільки українців залишили країну у 2026 році?

За перші шість місяців 2026 року через державний кордон України зафіксували понад 16,2 млн перетинів. Більшість із них 86% припала на громадян України.

За даними Державної прикордонної служби, від початку року з України виїхали 7,13 млн громадян, тоді як повернулися 6,89 млн осіб. Таким чином, кількість виїздів перевищила кількість повернень на 244,3 тисячі.

Цей показник майже відповідає торішній ситуації за аналогічний період. У першому півріччі 2025 року різниця між кількістю виїздів і повернень становила близько 251 тисячі осіб.

У середньому українці щомісяця здійснювали близько 2,34 млн перетинів кордону. Найменшу кількість поїздок зафіксували у лютому - 1,7 млн перетинів, а найбільшу - у червні, коли цей показник зріс до 3,17 млн.

Саме червень став місяцем із найбільшим розривом між виїздами та поверненнями. За цей період з України виїхали на 210,9 тисячі громадян більше, ніж повернулися.

Загалом активність на кордоні у 2026 році традиційно змінювалася залежно від сезону, зокрема через період відпусток та збільшення кількості подорожей.

Нагадаємо, країни Європейського Союзу погодили продовження статусу тимчасового захисту для осіб, які рятуються від війни в Україні, ще на один рік - до 4 березня 2028 року. Це рішення покликане забезпечити стабільність та передбачуваність для понад 4 мільйонів українців, які знайшли прихисток у країнах блоку.

Додамо, раніше повідомлялось, що ЄС офіційно пропонує виключити із програми захисту українців чоловіків призовного віку. Єврокомісія запропонувала державам-членам подовжити дію тимчасового захисту для українських біженців на території ЄС іще на рік, до березня 2028 року, виключивши з переліку отримувачів притулку чоловіків призовного віку, які не мають підтвердження виконання військового обов'язку.