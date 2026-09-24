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Больше прозрачности для банков: какие показатели появятся в открытом доступе

НБУ
НБУ ужесточил требования к раскрытию информации банками / Depositphotos

Украинские банки с конца 2026 года будут раскрывать больше информации о достаточности капитала и ликвидности. Соответствующие изменения Национальный банк утвердил постановлением, которое вступит в силу 1 ноября.

Как пишет Dilo, об этом информирует пресс-служба НБУ.

Новые требования НБУ к банкам

Национальный банк Украины расширяет перечень информации, которую должны обнародовать банки. Новые требования будут касаться, в частности, показателей достаточности капитала и ликвидности и приближать украинские правила к практике Европейского Союза.

С ноября 2026 г. банки должны дополнительно публиковать на собственных вебсайтах составляющие расчета коэффициента чистого стабильного финансирования (NSFR). Этот показатель характеризует достаточность стабильных источников финансирования банка с учетом структуры его активов и обязательств.

Кроме того, в конце 2026 г. банки будут раскрывать индивидуальные повышенные значения пруденциальных нормативов достаточности капитала и ликвидности. Они будут устанавливаться для каждого учреждения по результатам наблюдательного процесса в рамках Pillar II.

Соответствующая информация должна быть доступна на сайтах банков, а также на официальном вебсайте НБУ – до 31 декабря.

В Нацбанке отмечают, что расширение раскрытия информации позволит участникам рынка более подробно оценивать финансовое состояние банков, в том числе уровень их капитализации и ликвидности. Ожидается, что это также поспособствует повышению прозрачности банковского сектора и усилению рыночной дисциплины.

Изменения утверждены постановлением Правления НБУ №110 от 22 сентября 2026 года. Документ вступит в силу с 1 ноября 2026 года.

Напомним, ранее НБУ обязал три финансовые компании устранить недостатки. Национальный банк Украины применил письменные оговорки к трем финансовым учреждениям, которые должны исправить выявленные недостатки до 6 октября 2026 года.

Автор:
Ольга Опенько

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