Більше прозорості для банків: які показники з’являться у відкритому доступі

Українські банки з кінця 2026 року розкриватимуть більше інформації про достатність капіталу та ліквідність. Відповідні зміни Національний банк затвердив постановою, яка набуде чинності 1 листопада.

Як пише Dilo, про це інформує пресслужба НБУ.

Нові вимоги НБУ до банків

Національний банк України розширює перелік інформації, яку банки мають оприлюднювати. Нові вимоги стосуватимуться, зокрема, показників достатності капіталу та ліквідності й наближатимуть українські правила до практики Європейського Союзу.

Із листопада 2026 року банки мають додатково публікувати на власних вебсайтах складові розрахунку коефіцієнта чистого стабільного фінансування (NSFR). Цей показник характеризує достатність стабільних джерел фінансування банку з урахуванням структури його активів і зобов’язань.

Крім того, наприкінці 2026 року банки розкриватимуть індивідуальні підвищені значення пруденційних нормативів достатності капіталу та ліквідності. Їх встановлюватимуть для кожної установи за результатами наглядового процесу в межах Pillar II.

Відповідна інформація має бути доступна на сайтах банків, а також на офіційному вебсайті НБУ - до 31 грудня.

У Нацбанку зазначають, що розширення розкриття інформації дасть змогу учасникам ринку детальніше оцінювати фінансовий стан банків, зокрема рівень їхньої капіталізації та ліквідності. Очікується, що це також сприятиме підвищенню прозорості банківського сектору та посиленню ринкової дисципліни.

Зміни затверджені постановою Правління НБУ №110 від 22 вересня 2026 року. Документ набуде чинності 1 листопада 2026 року.

Нагадаємо, раніше НБУ зобов'язав три фінансові компанії усунути недоліки. Національний банк України застосував письмові застереження до трьох фінансових установ, які мають виправити виявлені недоліки до 6 жовтня 2026 року.