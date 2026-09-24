RU
Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,86

+0,07

EUR

51,19

--0,15

Готівковий курс:

USD

45,00

44,85

EUR

51,80

51,51

Економіка
Бізнес
Фінанси
Кар'єра
Війна
Суспільство
Новини
Експерти
Editorial Projects

Бізнес без
російського софту
ТОП 100

Лідери бізнес-

репутації 2026
Delo стає Dilo Delo стає Dilo
Editorial Series

Школа малого

бізнесу
Business Rankings

Ветеранська
економіка
Джерелоенергії

Джерело
енергії
Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

ТОП-50 лідерів 

українського бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Business Rankings AI Лідери
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
Категорія
Новини
Дата публікації

Більше прозорості для банків: які показники з’являться у відкритому доступі

НБУ
НБУ посилив вимоги до розкриття інформації банками / Depositphotos

Українські банки з кінця 2026 року розкриватимуть більше інформації про достатність капіталу та ліквідність. Відповідні зміни Національний банк затвердив постановою, яка набуде чинності 1 листопада.

Як пише Dilo, про це інформує пресслужба НБУ.

Нові вимоги НБУ до банків

Національний банк України розширює перелік інформації, яку банки мають оприлюднювати. Нові вимоги стосуватимуться, зокрема, показників достатності капіталу та ліквідності й наближатимуть українські правила до практики Європейського Союзу.

Із листопада 2026 року банки мають додатково публікувати на власних вебсайтах складові розрахунку коефіцієнта чистого стабільного фінансування (NSFR). Цей показник характеризує достатність стабільних джерел фінансування банку з урахуванням структури його активів і зобов’язань.

Крім того, наприкінці 2026 року банки розкриватимуть індивідуальні підвищені значення пруденційних нормативів достатності капіталу та ліквідності. Їх встановлюватимуть для кожної установи за результатами наглядового процесу в межах Pillar II.

Відповідна інформація має бути доступна на сайтах банків, а також на офіційному вебсайті НБУ - до 31 грудня.

У Нацбанку зазначають, що розширення розкриття інформації дасть змогу учасникам ринку детальніше оцінювати фінансовий стан банків, зокрема рівень їхньої капіталізації та ліквідності. Очікується, що це також сприятиме підвищенню прозорості банківського сектору та посиленню ринкової дисципліни.

Зміни затверджені постановою Правління НБУ №110 від 22 вересня 2026 року. Документ набуде чинності 1 листопада 2026 року.

Нагадаємо, раніше НБУ зобов'язав три фінансові компанії усунути недоліки. Національний банк України застосував письмові застереження до трьох фінансових установ, які мають виправити виявлені недоліки до 6 жовтня 2026 року.

Автор:
Ольга Опенько

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності