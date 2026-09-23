Суд розблокував НБУ продаж за борги майнового комплексу банку Фінанси та Кредит

Апеляційний суд скасував провадження про банкрутство компанії "Основа", яке блокувало стягнення її майнового комплексу у Києві за борги банку "Фінанси та Кредит" перед Національним банком.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення Національного банку України.

Тепер НБУ знову може розпочати процедуру реалізації заставного майна, а отримані кошти спрямувати на часткове погашення боргу.

Центральний апеляційний господарський суд 2 вересня задовольнив апеляційну скаргу НБУ та скасував рішення про відкриття справи про банкрутство ТОВ "Будівельна компанія "Основа".

Йдеться про майновий комплекс на вул. Іоанна Павла II, 4/6 у Києві. Компанія передала його в іпотеку Нацбанку ще у 2008 році як забезпечення за кредитами рефінансування банку Фінанси та Кредит.

Чому НБУ не міг стягнути майно

У квітні 2026 року за заявою іншого кредитора суд відкрив справу про банкрутство "Основи". Це автоматично запровадило мораторій на задоволення вимог кредиторів і фактично заблокувало подальшу реалізацію заставного майна.

Апеляційний суд дійшов висновку, що обґрунтованих підстав для застосування процедури банкрутства не було, та скасував відповідне рішення.

Після цього Нацбанк отримав можливість використовувати передбачені законом і договором іпотеки механізми для стягнення та реалізації комплексу.

За словами директора Юридичного департаменту НБУ Олександра Зими, кошти від продажу майна мають піти на часткове погашення заборгованості банку "Фінанси та Кредит" за кредитами рефінансування.

Нагадаємо, у червні Верховний Суд уже підтвердив право НБУ на продаж нерухомості у Києві, переданої "Основою" в іпотеку за зобов'язаннями банку "Фінанси та Кредит". Тоді в силі залишилися рішення попередніх інстанцій про звернення стягнення на майновий комплекс.

НБУ також домагається погашення боргів банку "Фінанси та Кредит" за рахунок інших заставних активів. Раніше регулятор отримав можливість продати готель "Салют" у центрі Києва, який також був майновим поручителем за кредитами рефінансування.