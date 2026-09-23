Суд разблокировал НБУ продажу имущественного комплекса банка Финансы и Кредит в Киеве

Апелляционный суд отменил производство о банкротстве компании "Основа", блокировавшее взыскание ее имущественного комплекса в Киеве за долги банка "Финансы и Кредит" перед Национальным банком.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение Национального банка Украины.

Теперь НБУ снова может приступить к процедуре реализации залогового имущества, а полученные средства направить на частичное погашение долга.

Центральный апелляционный хозяйственный суд 2 сентября удовлетворил апелляционную жалобу НБУ и упразднил решение об открытии дела о банкротстве ООО "Строительная компания "Основа".

Речь идет об имущественном комплексе на ул. Иоанна Павла II, 4/6 в Киеве. Компания передала его в ипотеку Нацбанку еще в 2008 году как обеспечение по кредиту рефинансирования банка Финансы и Кредит.

Почему НБУ не мог взыскать имущество

В апреле 2026 года по заявлению другого кредитора суд открыл дело о банкротстве "Основы". Это автоматически ввело мораторий на удовлетворение требований кредиторов и фактически заблокировало дальнейшую реализацию залогового имущества.

Апелляционный суд пришел к выводу, что оснований для применения процедуры банкротства не было, и отменил соответствующее решение.

После этого Нацбанк получил возможность использовать предусмотренные законом и договором ипотеки механизмы взыскания и реализации комплекса.

По словам директора Юридического департамента НБУ Александра Зимы, средства от продажи имущества должны пойти на частичное погашение задолженности банка "Финансы и Кредит" по кредиту рефинансирования.

Напомним, в июне Верховный Суд уже подтвердил право НБУ на продажу недвижимости в Киеве, переданной "Основой" в ипотеку по обязательствам банка "Финансы и Кредит". Тогда в силе осталось решение предыдущих инстанций об обращении взыскания на имущественный комплекс.

НБУ также добивается погашения долгов банка "Финансы и Кредит" за счет других залоговых активов. Ранее регулятор получил возможность продать гостиницу "Салют" в центре Киева, которая также была имущественным поручителем по кредитам рефинансирования.