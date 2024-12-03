Гостиница "Салют" Константина Жеваго в центре Киева будет продана с аукциона

Северный апелляционный хозяйственный суд оставил по-прежнему определение Хозяйственного суда города Киева, которым Национальному банку как обеспеченному кредитору предоставлено разрешение обратить взыскание на здание гостиницы "Салют" в Киеве путем его продажи на аукционе.

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Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Отмечается, что постановление Северного апелляционного хозяйственного суда подвергается кассационному обжалованию.

Предоставленное судом разрешение позволяет регулятору обратить взыскание на имущество должника на конкурентных условиях и под контролем суда.

Кроме того, право обеспеченного кредитора обратить взыскание на имущество должника по определению суда таким образом в рамках продолжающегося процесса банкротства значительно упрощает доступ кредитора к механизмам удовлетворения требований за счет залога.

Напомним, что ЧАО "Отель "Салют" является имущественным поручителем по обязательствам АО "Банк "Финансы и Кредит" перед Национальным банком по кредитам рефинансирования.

Речь идет о нежилом здании гостиницы "Салют" общей площадью 12 255 кв. м, расположенной в Киеве по ул. Мазепы Ивана, 11-Б и принадлежат ЧАО "Отель "Салют".

Напомним, в 2008 году ЧАО "Отель "Салют" заключил с НБУ договор ипотеки в обеспечение выполнения обязательств по предоставленным АО "Банк "Финансы и Кредит" кредитам рефинансирования. Итак, ЧАО "Отель "Салют" взял на себя имущественные обязательства по погашению банком кредитов рефинансирования за счет имущества.

Поскольку банк не выполнял кредитные обязательства, в ноябре 2016 года Национальный банк обратился в Хозяйственный суд Киева с целью обращения взыскания на имущество в судебном порядке.

Общая задолженность АО "Банк "Финансы и Кредит" по всем предоставленным кредитам рефинансирования на 2 декабря 2024 составляет 5,7 млрд грн.

Отметим, НБУ 17 сентября 2015 принял решение об отнесении АО "Банк "Финансы и Кредит" к категории неплатежеспособных.

На момент принятия этого решения акционером банка был Константин Жеваго, косвенно владевший долей в размере 97,67% акций.

Преследование Жеваго в отношении банка "Финансы и Кредит"

Напомним, что владельцу упомянутого банка, с 2015 года находящегося в процессе ликвидации, Константину Жеваго еще в 2019 году объявили о подозрение в присвоении и отмывании имущества.

Речь шла о растрате 113 миллионов долларов банка "Финансы и кредит". Также о подозрении сообщили ряду топ-менеджеров финучреждения. В июле 2021 года Жеваго был объявлен в международный розыск.

В декабре 2022 года французские стражи порядка задержали Жеваго на горнолыжном курорте Куршевель, но впоследствии он вышел на свободу под залог. В ноябре 2023 года Верховный суд Франции окончательно отказал Украине в экстрадиции Жеваго. В Украине его заочно арестовали в июле 2024г.

В свою очередь, Фонд гарантирования вкладов в январе 2023 года. подал против Жеваго иск о возмещении убытков банка "Финансы и Кредит" и его кредиторов на сумму 46 миллиардов гривен В марте того года Хозяйственный суд Киева. арестовал часть активов компании Жеваго Ferrexpo в рамках дела по иску ФГО. арестован вертолет бизнесмена, который передали военным.

ГБР в ноябре 2023 сообщило бывшему заместителю председателя правления банка "Финансы и кредит" о подозрение в участии в преступной организации и растрате более 560 миллионов гривен, позже круг подозреваемых расширилось .

В мае уже в этом году бюро сообщило о новом подозрении самому Жеваго, экспредседателю правления "ФиК" и его двум заместителям. Речь шла о выводе из банка из-за кредитования подконтрольной олигарху компании 519 миллионов гривен, которые в дальнейшем были отмыты. Общий ущерб финучреждения от кредитования компании Жеваго назывался в 1,4 миллиарда гривен.

Об отеле "Салют"

Салют — трехзвездочный 7-этажный отель в Киеве по адресу ул. Ивана Мазепы, 11Б на 88 номеров (80 одноместных и 8 двухкомнатных люксов). Построен в 1984 году архитектором Авраамом Милецким.

Отель «Салют» находится на высоком, покрытом зеленью вековых деревьях, холме правобережья реки Днепр, в самом престижном районе города — Печерске, на площади «Славы» рядом с живописным парком и неподалеку от знаменитой Киево-Печерской Лавры.

Отель "Салют" продолжает работать. На сегодняшний день к услугам туристов залы для конференций и банкетов, бильярд-клуб, рестораны и бары.