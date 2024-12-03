НБУ відсудив готель "Салют" у центрі Києва в олігарха Жеваго

Північний апеляційний господарський суд залишив без змін ухвалу Господарського суду міста Києва, якою Національному банку як забезпеченому кредитору надано дозвіл звернути стягнення на будівлю готелю "Салют" у Києві шляхом його продажу на аукціоні.

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Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Зазначається, що постанова Північного апеляційного господарського суду не підлягає касаційному оскарженню.

Наданий судом дозвіл дає регулятору можливість звернути стягнення на майно боржника на конкурентних умовах та під контролем суду.

Крім того, право забезпеченого кредитора звернути стягнення на майно боржника за ухвалою суду в такий спосіб у межах триваючого процесу банкрутства значно спрощує доступ кредитора до механізмів задоволення вимог за рахунок застави.

Нагадуємо, що ПрАТ "Готель "Салют" є майновим поручителем за зобов’язаннями АТ "Банк "Фінанси та Кредит" перед Національним банком за кредитами рефінансування.

Йдеться про нежитлову будівлю готелю "Салют" загальною площею 12 255 кв. м, яка розташована в Києві по вул. Мазепи Івана, 11-Б і належать ПрАТ "Готель "Салют".

Нагадаємо, у 2008 році ПрАТ "Готель "Салют" уклав із НБУ договір іпотеки в забезпечення виконання зобов’язань за наданими АТ "Банк "Фінанси та Кредит" кредитами рефінансування. Отже, ПрАТ "Готель "Салют" взяв на себе майнові зобов’язання з погашення банком кредитів рефінансування за рахунок майна.

Оскільки банк не виконував кредитні зобов’язання, в листопаді 2016 року Національний банк звернувся до Господарського суду міста Києва з метою звернення стягнення на майно в судовому порядку.

Загальна заборгованість АТ "Банк "Фінанси та Кредит" за всіма наданими кредитами рефінансування на 2 грудня 2024 року становить 5,7 млрд грн.

Зауважимо, НБУ 17 вересня 2015 року ухвалив рішення про віднесення АТ "Банк "Фінанси та Кредит" до категорії неплатоспроможних.

На момент ухвалення цього рішення акціонером банку був Костянтин Жеваго, який опосередковано володів часткою в розмірі 97,67% акцій.

Переслідування Жеваго стосовно банку "Фінанси та Кредит"

Нагадаємо, що власнику згаданого банку, який з 2015 року знаходиться в процесі ліквідації, Костянтину Жеваго ще в 2019 році оголосили про підозру в привласненні та відмиванні майна.

Йшлося про розтрату 113 мільйонів доларів банку "Фінанси та кредит". Також про підозру повідомили низці топменеджерів фінустанови. У липні 2021 року Жеваго був оголошений у міжнародний розшук.

У грудні 2022 року французькі правоохоронці затримали Жеваго на гірськолижному курорті Куршевель, але згодом він вийшов на свободу під заставу. В листопаді 2023 року Верховний суд Франції остаточно відмовив Україні в екстрадиції Жеваго. В Україні його заочно заарештували в липні 2024 року.

В свою чергу, Фонд гарантування вкладів у січні 2023 року подав проти Жеваго позов про відшкодування збитків банку "Фінанси та Кредит" та його кредиторів на суму 46 мыльярдів гривень. У березні того року Господарський суд Києва арештував частину активів компанії Жеваго Ferrexpo в рамках справи за позовом ФГВ. Також було заарештовано гелікоптер бізнесмена, який передали військовим.

ДБР у листопаді 2023 року повідомило колишньому заступнику голови правління банку "Фінанси та кредит" про підозру в участі у злочинній організації та розтраті понад 560 мільйонів гривень, пізніше коло підозрюваних розшилилося.

В травні вже цього року бюро повідомило про нову підозру самому Жеваго, ексголові правління "ФіК" та його двом заступникам. Йшлося про виведення з банку через кредитування підконтрольної олігарху компанії 519 мільйонів гривень, які надалі були відмиті. Загальні збитки фінустанови від кредитування компанії Жеваго називалися в 1,4 мільярда гривень.

Про готель "Салют"

«Салю́т» — тризірковий 7-поверховий готель у Києві за адресою вул. Івана Мазепи, 11Б на 88 номерів (80 одномісних і 8 двокімнатних «люксів»). Збудований у 1984 році архітектором Авраамом Мілецьким.

Готель «Салют» розміщується на високому, укритому зеленню вікових дерев, пагорбі правобережжя річки Дніпро, в найпрестижнішому районі міста — Печерську, на площі «Слави» поруч з мальовничим парком і неподалік від знаменитої Києво-Печерської Лаври.

Готель "Салют" продовжує функціонувати. На сьогодні до послуг туристів зали для конференцій та бенкетів, більярд-клуб, ресторани та бари.