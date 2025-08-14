Крупные плательщики за семь месяцев уплатили почти 585 млрд грн в бюджет: в каких сферах наибольшее падение

По итогам семи месяцев 2025 года крупные налогоплательщики, включенные в Реестр на этот год, перечислили в сводный бюджет 584,9 млрд гривен. Это составляет 49% всех поступлений государства за этот период.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на сообщение исполняющей обязанности главы Государственной налоговой службы Леси Карнаух.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления выросли на 12,3% или на 64 млрд гривен. Наибольший прирост обеспечили налог и сбор на доходы физических лиц – на 26,4 млрд грн (38,7%), налог на добавленную стоимость – на 18,5 млрд грн (13,9%) и акцизный налог – на 14,2 млрд грн (26,3%).

Карнаух подчеркнула, что, несмотря на положительную динамику, постоянные российские атаки продолжают негативно влиять на экономику. Предприятия испытывают разрушения, теряют логистические цепи, изменяют производственные процессы, вынуждены изменять местоположение или даже прекращать деятельность. Это приводит к понижению размеров декларирования и уплаты налогов в бюджет.

В ряде отраслей зафиксировано существенное сокращение поступлений от отдельных крупных плательщиков. В частности, в сфере транспорта, складского хозяйства, почтовой и курьерской деятельности 54% крупных плательщиков уменьшили уплату налогов на 11,2 млрд грн (39,5%), в том числе части чистой прибыли – на 5,5 млрд грн (60,0%) и НДС – на 4,9 млрд грн (46,7%).

В добывающей промышленности и разработке карьеров 52% плательщиков сократили уплату на 14,8 млрд грн (38,1%). Наибольшее падение произошло по рентной плате за пользование недрами - на 7,6 млрд грн (44,6%), НДС - на 4,1 млрд грн (34,2%) и налогу на прибыль - на 3,4 млрд грн (42,8%).

В сфере поставки электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха 48% плательщиков уменьшили уплату на 5,4 млрд грн (26,9%), в том числе налога на прибыль – на 2,3 млрд грн (42,8%) и части чистой прибыли – на 2,0 млрд грн (47,5%).

Перерабатывающая промышленность показала сокращение у 38% плательщиков на 6,8 млрд грн (19,8%), среди которых налог на прибыль снизился на 3,0 млрд грн (56,1%), а акцизный налог – на 2,6 млрд грн (17,3%).

В оптовой и розничной торговле, ремонте автотранспортных средств и мотоциклов 36% крупных плательщиков снизили уплату на 10,1 млрд грн (30,8%), включая падение НДС на 3,7 млрд грн (45,2%) и налог на прибыль — на 3,3 млрд грн (51,7%).

По данным Государственной налоговой службы, более трети всех налоговых поступлений в первом полугодии обеспечили перерабатывающая промышленность и торговля.