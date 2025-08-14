Великі платники за сім місяців сплатили майже 585 млрд грн до бюджету: в яких сферах найбільше падіння

За підсумками семи місяців 2025 року великі платники податків, включені до реєстру на цей рік, перерахували до зведеного бюджету 584,9 млрд гривень. Це становить 49% від усіх надходжень держави за цей період.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення виконувачки обов’язків голови Державної податкової служби Лесі Карнаух.

Порівняно з аналогічним періодом минулого року надходження зросли на 12,3%, або на 64 млрд гривень. Найбільший приріст забезпечили податок та збір на доходи фізичних осіб — на 26,4 млрд грн (38,7%), податок на додану вартість — на 18,5 млрд грн (13,9%) та акцизний податок — на 14,2 млрд грн (26,3%).

Карнаух наголосила, що, попри позитивну динаміку, постійні російські атаки продовжують негативно впливати на економіку. Підприємства зазнають руйнувань, втрачають логістичні ланцюги, змінюють виробничі процеси, змушені змінювати місце розташування або навіть припиняти діяльність. Це призводить до зниження обсягів декларування та сплати податків у бюджет.

У низці галузей зафіксовано суттєве скорочення надходжень від окремих великих платників. Зокрема, у сфері транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності 54% великих платників зменшили сплату податків на 11,2 млрд грн (39,5%), у тому числі частини чистого прибутку — на 5,5 млрд грн (60,0%) та ПДВ — на 4,9 млрд грн (46,7%).

У добувній промисловості та розробленні кар’єрів 52% платників скоротили сплату на 14,8 млрд грн (38,1%). Найбільше падіння відбулося за рентною платою за користування надрами — на 7,6 млрд грн (44,6%), ПДВ — на 4,1 млрд грн (34,2%) та податку на прибуток — на 3,4 млрд грн (42,8%).

У сфері постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря 48% платників зменшили сплату на 5,4 млрд грн (26,9%), зокрема податку на прибуток — на 2,3 млрд грн (42,8%) та частини чистого прибутку — на 2,0 млрд грн (47,5%).

Переробна промисловість показала скорочення у 38% платників на 6,8 млрд грн (19,8%), серед яких податок на прибуток знизився на 3,0 млрд грн (56,1%), а акцизний податок — на 2,6 млрд грн (17,3%).

В оптовій та роздрібній торгівлі, ремонті автотранспортних засобів і мотоциклів 36% великих платників зменшили сплату на 10,1 млрд грн (30,8%), включно з падінням ПДВ на 3,7 млрд грн (45,2%) та податку на прибуток — на 3,3 млрд грн (51,7%).

Додамо, за даними Державної податкової служби, понад третину всіх податкових надходжень у першому півріччі забезпечили переробна промисловість та торгівля.