Борьба с контрафактом: Amazon изъял из обращения 15 миллионов товаров

Один из первых интернет-сервисов, ориентированных на продажу реальных товаров массового спроса Amazon, достигает прогресса в борьбе с подделками. В прошлом году компания выбросила 15 миллионов единиц товара — вдвое больше, чем в 2023 году. Определенную роль в этом играет искусственный интеллект.

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Об этом пишет Spiegel .

Amazon сообщил о значительном прогрессе в борьбе с продажей контрафактных товаров на платформе. Согласно отчету, в прошлом году компания изъяла из обращения более 15 миллионов контрафактных товаров. Это более чем вдвое больше, чем в 2023 году.

Кебхару Смит, глава отдела борьбы с контрафактной продукцией Amazon, отметил, что специалисты компании более эффективно обнаруживают. подделки в распределительных центрах .

99 процентов объявлений о товарах, классифицированных как подозрительные, были заблокированы Amazon. По данным годового отчета крупнейшего в мире интернет-ритейлера, с 2020 года количество таких сообщений сократилось на 35 процентов. Количество автоматически заблокированных товарных предложений за это время выросло на 250%.

Amazon все больше полагается на искусственный интеллект борьбы с подделками. По данным компании, каждый день на платформе собираются и сравниваются миллиарды точек данных. Сюда входят IP-адреса, логотипы, поисковые запросы, изменения в описаниях продуктов.

Мошенники используют изощренные методы. Это включает отправку поддельных товаров и их частей в отдельности и их последующее объединение. Таким образом, например, из Китая в США перевозились автомобильные детали. Их вы явили в девяти грузовиках в Нью-Джерси.

Напомним, Amazon Web Services использует искусственный интеллект для борьбы с рисками наводнений в Арагоне, Испания, где компания инвестирует $17 млрд в новые дата-центры .