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Боротьба з контрафактом: Amazon вилучив з обігу 15 мільйонів товарів
Один із перших інтернет-сервісів, орієнтованих на продаж реальних товарів масового попиту Amazon досягає прогресу в боротьбі з підробками. Минулого року компанія викинула 15 мільйонів одиниць товару — удвічі більше, ніж 2023 року. Певну роль цьому грає штучний інтелект.
Про це пише Spiegel.
Amazon повідомив про значний прогрес у боротьбі із продажем контрафактних товарів на платформі. Згідно зі звітом, минулого року компанія вилучила з обігу понад 15 мільйонів контрафактних товарів. Це більш ніж удвічі більше, ніж у 2023 році.
Кебхару Сміт, голова відділу боротьби з контрафактною продукцією Amazon, зазначив, що фахівці компанії більш ефективно виявляють підробки у розподільчих центрах.
99 відсотків оголошень про товари, класифіковані як підозрілі, було заблоковано Amazon. За даними річного звіту найбільшого у світі інтернет-рітейлера, з 2020 року кількість таких повідомлень скоротилася на 35 відсотків. Кількість автоматично заблокованих товарних пропозицій за цей час зросла на 250%.
Amazon все більше покладається на штучний інтелект боротьби з підробками. За даними компанії, щодня на платформі збираються та порівнюються мільярди точок даних. Сюди входять IP адреси, логотипи, пошукові запити, зміни в описах продуктів.
Шахраї використовують витончені методи. Це включає відправлення підроблених товарів та їх частин окремо і їх наступне об'єднання. Таким чином, наприклад, з Китаю до США перевозилися автомобільні деталі. Їх виявили у дев'яти вантажівках у Нью-Джерсі.
Нагадаємо, Amazon Web Services використовує штучний інтелект для боротьби з ризиками повеней в Арагоні, Іспанія, де компанія інвестує $17 млрд у нові дата-центри.