Словацкий парламент принял резолюцию, рекомендующую правительству не поддерживать новые международные санкции и торговые ограничения против России.

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Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на словацкое издание Noviny.

Инициатором документа выступила Словацкая национальная партия (СНС), а голосование за резолюцию прошло в четверг, 5 июня.

За принятие резолюции проголосовали 51 из 76 депутатов. Ее поддержали все парламентарии от Социальной социал-демократической партии, большинство представителей партии "Смер-СД", часть депутатов от "Глас-СД", а также несколько внефракционных. Лишь один депутат – Ян Ференчак из "Глас-СД" – высказался против, еще 23 воздержались. Оппозиционные депутаты проигнорировали голосование.

В тексте резолюции утверждается, что антироссийские санкции способствуют росту цен на энергоресурсы, нарушают логистические цепи и снижают конкурентоспособность экономики Словакии. Документ отмечает необходимость сосредоточить усилия правительства на стабилизации энергетического рынка, сдерживании цен и защите национальных экономических и стратегических интересов.

Кроме того, резолюция содержит призыв к правительству Словакии активно выступать против внешнеполитических инициатив, которые могут нанести вред национальной экономике.

Этот шаг вызвал резонанс в обществе, поскольку во время заседания парламента в зале присутствовали организаторы петиции с призывом отменить санкции против России.

Добавим, что Европейский Союз в координации с Соединенными Штатами Америки начал разработку 18-го пакета санкций против Российской Федерации. Работа над ним началась по истечении минувшего понедельника срока ультиматума по установлению 30-дневного перемирия.