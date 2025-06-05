Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,48

--0,16

EUR

47,20

--0,23

Наличный курс:

USD

41,41

41,35

EUR

47,61

47,46

Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Братислава против давления на Кремль: словацкий парламент проголосовал против новых санкций в отношении России

Словакия
Братислава против давления на Кремль

Словацкий парламент принял резолюцию, рекомендующую правительству не поддерживать новые международные санкции и торговые ограничения против России.

CEO + HRD — тандем, що зберігає бізнес у бурю. Досвід топових лідерів команд України.
2 липня на HR Wisdom Summit дізнайтеся про ефективне та стратегічне партнерство між керівником і тим, хто створює бізнес-цінності завдяки управлінню талантами
Забронировать участие

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на словацкое издание Noviny.

Инициатором документа выступила Словацкая национальная партия (СНС), а голосование за резолюцию прошло в четверг, 5 июня.

За принятие резолюции проголосовали 51 из 76 депутатов. Ее поддержали все парламентарии от Социальной социал-демократической партии, большинство представителей партии "Смер-СД", часть депутатов от "Глас-СД", а также несколько внефракционных. Лишь один депутат – Ян Ференчак из "Глас-СД" – высказался против, еще 23 воздержались. Оппозиционные депутаты проигнорировали голосование.

В тексте резолюции утверждается, что антироссийские санкции способствуют росту цен на энергоресурсы, нарушают логистические цепи и снижают конкурентоспособность экономики Словакии. Документ отмечает необходимость сосредоточить усилия правительства на стабилизации энергетического рынка, сдерживании цен и защите национальных экономических и стратегических интересов.

Кроме того, резолюция содержит призыв к правительству Словакии активно выступать против внешнеполитических инициатив, которые могут нанести вред национальной экономике.

Этот шаг вызвал резонанс в обществе, поскольку во время заседания парламента в зале присутствовали организаторы петиции с призывом отменить санкции против России.

Добавим, что Европейский Союз в координации с Соединенными Штатами Америки начал разработку 18-го пакета санкций против Российской Федерации. Работа над ним началась по истечении минувшего понедельника срока ультиматума по установлению 30-дневного перемирия.

Автор:
Татьяна Гойденко