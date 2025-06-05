Словацький парламент ухвалив резолюцію, якою рекомендує уряду не підтримувати нові міжнародні санкції та торговельні обмеження проти Росії.

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на словацьке видання Noviny.

Ініціатором документа виступила Словацька національна партія (СНС), а голосування за резолюцію відбулося у четвер, 5 червня.

За ухвалення резолюції проголосували 51 із 76 присутніх депутатів. Її підтримали всі парламентарі від Соціальної соціал-демократичної партії, більшість представників партії "Смер-СД", частина депутатів від "Глас-СД", а також кілька позафракційних. Лише один депутат – Ян Ференчак з "Глас-СД" – висловився проти, ще 23 утрималися. Опозиційні депутати проігнорували голосування.

У тексті резолюції стверджується, що антиросійські санкції сприяють зростанню цін на енергоресурси, порушують логістичні ланцюги та знижують конкурентоспроможність економіки Словаччини. Документ наголошує на необхідності зосередити зусилля уряду на стабілізації енергетичного ринку, стримуванні цін та захисті національних економічних і стратегічних інтересів.

Крім того, резолюція містить заклик до уряду Словаччини активно виступати проти зовнішньополітичних ініціатив, які можуть завдати шкоди національній економіці.

Цей крок викликав резонанс у суспільстві, оскільки під час засідання парламенту у залі були присутні організатори петиції із закликом скасувати санкції проти Росії. Рішення словацького парламенту також привернуло увагу за межами країни, оскільки воно суперечить загальній політиці ЄС, що продовжує курс на посилення тиску на Кремль у відповідь на агресію проти України.

Додамо, Європейський Союз у координації зі Сполученими Штатами Америки розпочав розробку 18-го пакета санкцій проти Російської Федерації. Робота над ним розпочалась після закінчення минулого понеділка терміну ультиматуму щодо встановлення 30-денного перемир’я.